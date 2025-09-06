Tato Gabus Mendes faz rara aparição com a filha no primeiro dia de The Town

O ator Tato Gabus Mendes aproveitou o primeiro dia no festival de música The Town, em SP, junto com a filha, Luiza; veja as fotos!

O ator Tato Gabus Mendes está na lista de famosos que aproveitaram o primeiro dia do festival de música The Town neste sábado, 6, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Discreto, o veterano marcou presença no evento junto com a filha, Luiza, de 21 anos.

Para a ocasião, Tato escolheu calça jeans, camisa e um moletom. Já a herdeira do artista apostou em um look com regata e camisa na cor branca, uma calça escura personalizada e acessórios como colar e pulseiras para completar a produção.

Esbanjando simpatia, pai e filha não pouparam sorrisos ao posarem para os paparazzi de plantão. Em um dos registros, o ator aparece dando um beijo carinhoso na bochecha da única herdeira, fruto de seu casamento com Mariana da Silva Telles.

Vale lembrar que Tato Gabus Mendes está longe das telinhas desde 2021, quando atuou em 'Quanto Mais Vida, Melhor!'. Dono de uma longa carreira, o irmão de Cássio Gabus Mendes já esteve em elencos de grandes novelas como 'Anjo Mau' (1976), 'Sinhá Moça' (1986), 'Perigosas Peruas' (1992), 'Malhação' (1997), 'Páginas da Vida' (2006), 'Império' (2014), entre outras.

Veja as fotos de Tato Gabus Mendes com a filha:

Tato Gabus Mendes com a filha, Luiza, no The Town - Foto: Will Dias / Brazil News

Filho de Astrid Fontenelle surge mais alto que a mãe em rara aparição

Astrid Fontenelle também curtiu o primeiro dia de The Town, ocorrido neste sábado, 6, em ótima companhia! A apresentadora marcou presença no festival de música em Interlagos, em São Paulo, ao lado do filho, Gabriel Fontenelle, de 17 anos.

Para aproveitar o evento, Astrid apostou em um look all black bastante confortável, tênis e boné. Já o herdeiro da apresentadora escolheu um boné e regata brancos, calça estampada e óculos de sol. Esbanjando simpatia, mãe e filho não pouparam sorrisos ao posarem para as câmeras.

Astrid Fontenelle com o filho, Gabriel Fontenelle - Foto: Andy Santana / Brazil News

O look dos famosos para o primeiro dia de The Town

O The Town já começou! E além do público, diversos famosos também aproveitaram o primeiro dia do evento musical, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, neste sábado, 6.

O festival, que promete agitar o fim de semana da capital paulista, recebe atrações como Travis Scott, Lauryn Hill, Ebony, Matuê, Felipe Ret, Karol Conká e mais. Celebridades como Beatriz Reis, Vitão, Astrid Fontenelle e o filho, Gabriel Fontenelle, Giselle Batista, Ramille, Laura Fernandez, Any Gabrielly e o ex-BBB Lucas Pizane estiveram no local para prestigiar as apresentações; confira os looks dos famosos!

