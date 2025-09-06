CARAS Brasil
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Confira os looks dos famosos para o primeiro dia de The Town
Eventos / Música

Confira os looks dos famosos para o primeiro dia de The Town

Celebridades marcam presença no primeiro dia de The Town, festival de música realizado em Interlagos, em São Paulo; veja os looks!

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 06/09/2025, às 17h26

Vitão, Karol Conká e Beatriz Reis
Vitão, Karol Conká e Beatriz Reis - Foto: Brazil News / AgNews / e Reprodução / Instagram

O The Town já começou! E além do público, diversos famosos também aproveitaram o primeiro dia do evento musical, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, neste sábado, 6.

O festival, que promete agitar o fim de semana da capital paulista, recebe atrações como Travis Scott, Lauryn Hill, Ebony, Matuê, Felipe Ret, Karol Conká e mais. Celebridades como Beatriz Reis, Vitão, Astrid Fontenelle e o filho, Gabriel Fontenelle, Giselle Batista, Ramille, Laura Fernandez, Any Gabrielly e o ex-BBB Lucas Pizane estiveram no local para prestigiar as apresentações.

Vale lembrar que o festival de música acontece até o dia 14 de setembro, com mais de 100 shows internacionais e nacionais. Artistas como Katy Perry, Mariah Carey, Ivete Sangalo, Ludmilla, Pitty, Backstreet Boys, Green Day, Lionel Richie, J Balvin e Criolo também se apresentarão no evento.

Confira os looks dos famosos para o primeiro dia de The Town:

Beatriz Reis - Foto: Reprodução / Instagram
Vitão - Foto: Clayton Felizardo / Brazil News
Laura Fernandez - Foto: Marcelo Sá Barretto / Agnews
Any Gabrielly - Foto: Clayton Felizardo / Brazil News
Giselle Batista - Foto: Andy Santana / Brazil News
Ramille - Foto: Andy Santana / Brazil News
Karol Conka - Foto: Natalia Rampinelli / Agnews
Lucas Pizane - Foto: Webert Belicio / Agnews
Famosos marcam presença na abertura da 36ª Bienal de São Paulo

Na noite de quinta-feira, 4, várias celebridades marcaram presença na coletiva de imprensa da 36ª Bienal de São Paulo - Nem todo viandante anda pelas estradas. O evento promoveu o encontro de curadores, artistas, críticos, autoridades e personalidades.

Entre os convidados estavam: a Ministra da Cultura, Margareth Menezes, Andrea Pinheiro e Maguy Etlin, presidentes da Fundação Bienal, o curador Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, os cocuradores Alya Sebti, Anna Roberta Goetz, Keyna Eleison e Thiago de Paula Souza. 

E também artistas, como: Ana Carolina Ralston, Antônio Lessa, Astrid Fontenelle, Bárbara Brito, Bia Yunes, Camila Fremder, Camilla Barella, Conceição Evaristo, Didi Wagner, Dudu Bertholini, Keyna Eleison, Luedji Luna, Márcia Fortes, Mel Duarte, Rachel Maia, Rita Carreira, Rodrigo Mitre, Xênia França, Ze Olympio e Zeca Camargo.

A Bienal de São Paulo acontece entre os 6 de setembro de 2025 e 11 de janeiro de 2026, no Pavilhão Ciccillo Matarazzo (Parque Ibirapuera, Portão 3), com entrada gratuita; confira mais detalhes!

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Karol ConkáLaura FernandezVitãoThe TownLucas Pizane
