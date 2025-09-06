Filho de Astrid Fontenelle surge mais alto que a mãe em rara aparição no The Town

A apresentadora Astrid Fontenelle fez uma rara aparição com o filho de 17 anos no primeiro dia do festival de música The Town; veja fotos

Astrid Fontenelle curtiu o primeiro dia de The Town, ocorrido neste sábado, 6, em ótima companhia! A apresentadora marcou presença no festival de música em Interlagos, em São Paulo, ao lado do filho, Gabriel Fontenelle, de 17 anos.

Para aproveitar o evento, Astrid apostou em um look all black bastante confortável, tênis e boné. Já o herdeiro da apresentadora escolheu um boné e regata brancos, calça estampada e óculos de sol. Esbanjando simpatia, mãe e filho não pouparam sorrisos ao posarem para os paparazzi de plantão.

Nos cliques, é possível notar o quanto o filho de Astrid Fontenelle cresceu, uma vez que ele aparece bem mais alto que a apresentadora. Em julho deste ano, a estrela fez uma bela homenagem ao herdeiro em seu aniversário de 17 anos.

Na ocasião, a mãe de Gabriel Fontenelle reuniu diversos registros do menino, incluindo a foto do primeiro encontro entre eles. Para quem não sabe, o garoto foi adotado ainda bebê. "17 anos de muitas alegrias, muito amor! E tome a delícia de uma retrospectiva", declarou Astrid na legenda da declaração.

Veja as fotos de Astrid Fontenelle com o filho no The Town:

Astrid Fontenelle com o filho, Gabriel Fontenelle - Foto: Andy Santana / Brazil News

Astrid Fontenelle com o filho, Gabriel Fontenelle - Foto: Andy Santana / Brazil News

Astrid Fontenelle com o filho, Gabriel Fontenelle - Foto: Andy Santana / Brazil News

Astrid Fontenelle revela que quase se aposentou após o Saia Justa

Recentemente, Astrid Fontenelle cedeu uma entrevista ao Portal Leo Dias, na qual comentou sobre sua saída do programa Saia Justa, do GNT. Ao ser questionada sobre o assunto, a apresentadora admitiu que foi surpreendida com a 'demissão'.

"Eu estava com 62 anos e pela primeira vez me bateu um troço assim: ‘Cac*te, eu não me preparei para essa aposentadoria’. Fiquei péssima”, confessou. O susto, no entanto, não demorou para passar. “Nessa mesma conversa eu recebi a tarefa de criar um programa onde eu voltaria a ser entrevistadora, mas que o foco seria essas mulheres 60+ [...] E criei, que é o Admiráveis Conselheiras", contou.

Mesmo assumindo a nova responsabilidade, Astrid declarou que ainda se sentia insegura. No auge de seus 62 anos, ela sentiu que não existia mais espaço para atuar na tv e estava com medo de que essa ideia se tornasse uma aposentadoria forçada: "Estava insegura, triste. Porque achei que eu estava em uma aposentadoria, que não tinha mais lugar pra mim na televisão. Aí comecei a fazer e gostei”.

O ponto de virada, revelou ela, aconteceu quando ela entrevistou Maria Adelaide Amaral, uma escritora e teatróloga de 82 anos, com a mesa cheia de trabalho. "Foi aí que eu pensei: ‘Não, tem muito chão pela frente ainda. Vamos nessa'", concluiu.

