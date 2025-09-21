Início » Eventos » Maria Cavalcante mostra que marcou presença no casamento da filha de Faustão
Maria Cavalcante mostra que marcou presença no casamento da filha de Faustão

Herdeira de Tom Cavalcante, Maria Cavalcante mostra que foi com o esposo, Cristiano Deyvid, para o casamento da filha de Faustão; veja os registros

Nataly Paschoal
Por Nataly Paschoal
Maria Cavalcante com o esposo Cristiano e Magda Colares, a mãe da noiva - Foto: @mariacavalcante
Maria Cavalcante com o esposo Cristiano e Magda Colares, a mãe da noiva - Foto: @mariacavalcante

A influenciadora digital Maria Cavalcante marcou presença no casamento da filha de Faustão, Lara Silva, e de Julinho Casares neste sábado, 20. A herdeira do apresentador Tom Cavalcante foi para o evento na mansão do ex-comunicador global com o marido, o cantor Cristiano Deyvid.

Em sua rede social, a jovem postou uma foto com o esposo e a filha deles, Antonella, brincando que a pequena gostaria de ir com eles para a festa. Depois, a influencer compartilhou um clique curtindo o evento ao lado da mãe da noiva, Magda Colares, que é ex-esposa de Fausto Silva.

“Antonella queria muito ir, mas dessa vez teve que ficar em casa. Partiu casamento dos nossos amigos”, disse Maria Cavalcante ao publicar o registro fofíssimo com a bebê. Para o evento, a herdeira de Tom Cavalcante apostou em um vestido longo de tom rosa e rendado.

Assim como a influenciadora digital, a atriz e apresentadora Mariana Rios também postou fotos exibindo seu look para o casamento da filha de Faustão. A cerimônia foi ao ar livre no jardim da mansão do apresentador. Depois aconteceu a festa para 400 convidados. Tudo para preservar a saúde do ex-global, que acabou de passar por dois transplantes.

Maria Cavalcante no casamento de Lara Silva
Maria Cavalcante no casamento de Lara Silva – Foto: @mariacavalcante

O look da mãe da filha de Faustão

Para o casamento de Lara Silva, sua filha com Faustão, Magda Colares escolheu um vestido sofisticado e elegante. A artista plástica apareceu usando a peça rosa com flores bordadas e plumas neste sábado, 20, durante a cerimônia ocorrida na mansão de seu ex-marido.

Protegendo-se do sol, assim como outros convidados, a ex-mulher do apresentador surgiu bastante emocionada e segurando uma sombrinha nos vídeos publicados por João Silva na rede social. Nos registros, foi possível ver o momento em que Magda Colares viu a herdeira sendo recebida pelo noivo, Julinho Casares, no altar.

Quase chorando, a mãe da noiva admirou a chegada de sua herdeira usando um vestido da estilista britânica Vivienne Westwood. Duranta o trajeto, a cantora foi acompanhada por Faustão, que foi de cadeira de rodas e com a ajuda do filho, Rodrigo Silva, de seu casamento atual com Luciana Cardoso, até o altar. Veja o look da mãe da noiva aqui!

