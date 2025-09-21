Maria Cavalcante mostra que marcou presença no casamento da filha de Faustão

Herdeira de Tom Cavalcante, Maria Cavalcante mostra que foi com o esposo, Cristiano Deyvid, para o casamento da filha de Faustão; veja os registros

A influenciadora digital Maria Cavalcante marcou presença no casamento da filha de Faustão, Lara Silva, e de Julinho Casares neste sábado, 20. A herdeira do apresentador Tom Cavalcante foi para o evento na mansão do ex-comunicador global com o marido, o cantor Cristiano Deyvid.

Em sua rede social, a jovem postou uma foto com o esposo e a filha deles, Antonella, brincando que a pequena gostaria de ir com eles para a festa. Depois, a influencer compartilhou um clique curtindo o evento ao lado da mãe da noiva, Magda Colares, que é ex-esposa de Fausto Silva.

“Antonella queria muito ir, mas dessa vez teve que ficar em casa. Partiu casamento dos nossos amigos”, disse Maria Cavalcante ao publicar o registro fofíssimo com a bebê. Para o evento, a herdeira de Tom Cavalcante apostou em um vestido longo de tom rosa e rendado.

Assim como a influenciadora digital, a atriz e apresentadora Mariana Rios também postou fotos exibindo seu look para o casamento da filha de Faustão. A cerimônia foi ao ar livre no jardim da mansão do apresentador. Depois aconteceu a festa para 400 convidados. Tudo para preservar a saúde do ex-global, que acabou de passar por dois transplantes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Antonia Lamounier Cavalcante Fontenele (@mariacavalcante)

O look da mãe da filha de Faustão

Para o casamento de Lara Silva, sua filha com Faustão, Magda Colares escolheu um vestido sofisticado e elegante. A artista plástica apareceu usando a peça rosa com flores bordadas e plumas neste sábado, 20, durante a cerimônia ocorrida na mansão de seu ex-marido.

Protegendo-se do sol, assim como outros convidados, a ex-mulher do apresentador surgiu bastante emocionada e segurando uma sombrinha nos vídeos publicados por João Silva na rede social. Nos registros, foi possível ver o momento em que Magda Colares viu a herdeira sendo recebida pelo noivo, Julinho Casares, no altar.

Quase chorando, a mãe da noiva admirou a chegada de sua herdeira usando um vestido da estilista britânica Vivienne Westwood. Duranta o trajeto, a cantora foi acompanhada por Faustão, que foi de cadeira de rodas e com a ajuda do filho, Rodrigo Silva, de seu casamento atual com Luciana Cardoso, até o altar. Veja o look da mãe da noiva aqui!