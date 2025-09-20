Mãe da filha de Faustão, Magda Colares usa look com plumas no casamento da herdeira

Para o casamento de Lara Silva, sua filha com Faustão, Magda Colares escolheu vestido rosa e com plumas; veja o look usado pela artista plástica

Para o casamento de Lara Silva, sua filha com Faustão, Magda Colares escolheu um look sofisticado e elegante. A artista plástica apareceu usando um vestido rosa com flores bordadas e plumas neste sábado, 20, durante a cerimônia ocorrida na mansão de seu ex-marido.

Protegendo-se do sol, assim como outros convidados, a ex-mulher do apresentador surgiu bastante emocionada e segurando uma sombrinha nos vídeos publicados por João Silva na rede social. Nos registros, foi possível ver o momento em que Magda Colares viu a herdeira sendo recebida pelo noivo, Julinho Casares, no altar.

Quase chorando, a mãe da noiva admirou a chegada de sua herdeira usando um vestido da estilista britânica Vivienne Westwood. Duranta o trajeto, a cantora foi acompanhada por Faustão, que foi de cadeira de rodas e com a ajuda do filho, Rodrigo Silva, de seu casamento atual com Luciana Cardoso, até o altar.

Vale lembrar que Magda foi casada com o ex-global por 10 anos e eles tiveram uma filha juntos. A separação aconteceu no início dos anos 2000.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

A festa do casamento da filha de Faustão

Depois da cerimônia em casa, Lara Silva e Julinho Casares terão uma festa com algumas atrações. “Vamos fazer uma festinha para dançarmos com nossos melhores amigos, é pequena. Vai ter DJ, música e um trio de eletrofunk que estou muito animada”, revelou para o Gshow.

“As pessoas não sabem muito o que esperar, só estão indo comemorar com a gente, não vai ser um casamento tradicional. Vai ser uma cerimônia, almoço para família e uma festinha para nossos melhores amigos. Estou muito animada”, compartilhou para o site.

Já para a revista Vogue Noiva, a cantora contou que depois da cerimônia intimista, eles terão uma festa para 400 convidados. Todos os cuidados estão sendo tomados para preservar a saúde de Faustão, que passou por dois transplantes recentes, um de rim e um de fígado, além de outros dois que já havia feito nos últimos anos, outro de rim e um de coração.