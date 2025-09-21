Mariana Rios exibe barriguinha em look para casamento da filha de Faustão

Convidada para o casamento da filha de Faustão, Mariana Rios exibe barriguinha de seis meses em vestido arrasador; veja as fotos da grávida com seu amado

A apresentadora Mariana Rios foi uma das convidadas para o casamento da filha de Faustão, Lara Silva, com Julinho Casares. Em sua rede social, a cantora compartilhou fotos do look que escolheu para marcar presença no evento neste sábado, 20, na mansão do comunicador em São Paulo.

Grávida de seis meses, de seu primeiro filho com Juca Diniz, a famosa elegeu um vestido vestido arrasador. Mostrando a barriguinha com elegância, Mariana Rios esbanjou beleza e sensualidade na medida ao apostar no modelo com decote e abertura lateral.

“Levando a barriguinha de 6 meses para casar os queridos Julinho Casares e Lara Silva”, escreveu ela na legenda revelando que marcaria presença na festa dos pombinhos.

Antes da festa com mais convidados, o casal fez uma cerimônia para somente 40 pessoas. Tudo para preservar a saúde de Fausto Silva, que passou por dois transplantes recentes, um de rim e um de fígado. Nos últimos anos, ele ainda havia recebido um coração e outro rim.

Veja o look de Mariana Rio para o casamento da filha de Faustão:

O look da mãe da filha de Faustão

Para o casamento de Lara Silva, sua filha com Faustão, Magda Colares escolheu um vestido sofisticado e elegante. A artista plástica apareceu usando a peça rosa com flores bordadas e plumas neste sábado, 20, durante a cerimônia ocorrida na mansão de seu ex-marido.

Protegendo-se do sol, assim como outros convidados, a ex-mulher do apresentador surgiu bastante emocionada e segurando uma sombrinha nos vídeos publicados por João Silva na rede social. Nos registros, foi possível ver o momento em que Magda Colares viu a herdeira sendo recebida pelo noivo, Julinho Casares, no altar.

Quase chorando, a mãe da noiva admirou a chegada de sua herdeira usando um vestido da estilista britânica Vivienne Westwood. Duranta o trajeto, a cantora foi acompanhada por Faustão, que foi de cadeira de rodas e com a ajuda do filho, Rodrigo Silva, de seu casamento atual com Luciana Cardoso, até o altar. Veja o look da mãe da noiva aqui!