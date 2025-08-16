CARAS Brasil
  Filhos de famosos roubam a cena em evento na cidade de São Paulo
Eventos / Famosos e filhos

Filhos de famosos roubam a cena em evento na cidade de São Paulo

Rodrigo Hilbert, Claudia Raia, Fernanda Vasconcellos e Fernanda Paes Leme curtem momento especial com os filhos durante evento em São Paulo

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 16/08/2025, às 11h08

Famosos curtem manhã no teatro com os filhos
Fotos: Eduardo Martins / Brazil News

Na manhã deste sábado, 16, alguns famosos levaram seus filhos para uma sessão de teatro em São Paulo. Fernanda Vasconcellos, Rodrigo Hilbert, Claudia Raia e Fernanda Paes Leme surgiram com seus herdeiros na pré-estreia do musical infantil Masha e o Urso.

Fernanda Vasconcellos surgiu ao lado do filho, Romeo, de 2 anos, e do marido, Cássio Reis. Tímido, o menino ficou no colo do pai durante as fotos dos paparazzi.

Fernanda Vasconcellos e família - Foto: Eduardo Martins / Brazil News
Fernanda Vasconcellos e família - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Por sua vez, a atriz Claudia Raia foi ao evento com o filho caçula, Luca, de 1 ano, e o marido, Jarbas Homem de Mello. O pequeno Luca esbanjou fofura com um conjunto de moletom cinza.

Claudia Raia e família - Foto: Eduardo Martins / Brazil News
Claudia Raia e família - Foto: Eduardo Martins / Brazil News
Luca Raia - Foto: Eduardo Martins / Brazil News
Luca Raia - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Enquanto isso, a pequena Pilar, filha da atriz Fernanda Paes Leme, roubou a cena ao chegar no local com óculos escuros. Fofíssima, ela posou para as fotos com a mãe, que faz parte do elenco da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck.

Pilar e Fernanda Paes Leme - Foto: Eduardo Martins / Brazil News
Pilar e Fernanda Paes Leme - Foto: Eduardo Martins / Brazil News
Pilar e Fernanda Paes Leme - Foto: Eduardo Martins / Brazil News
Pilar e Fernanda Paes Leme - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Por fim, o apresentador Rodrigo Hilbert esteve no teatro ao lado da filha caçula, Maria Manoela, fruto do casamento com Fernanda Lima. A menina de 5 anos mostrou que tem estilo ao apostar em um look com mix de estampas, com direito a cachecol listrado, moletom de morangos e meias verdes com flores.

Rodrigo Hilbert e Maria Manoela - Foto: Eduardo Martins / Brazil News
Rodrigo Hilbert e Maria Manoela - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

O medo de Fernanda Vasconcellos

A atriz Fernanda Vasconcellos, de 40 anos, decidiu pausar a carreira por um tempo para se dedicar integralmente à maternidade após o nascimento de Romeo, que hoje tem dois anos. Conhecida pelos papeis de destaque em novelas de sucesso como Páginas da Vida e A Vida da Gente, da TV Globo, a artista agradece a Deus por seu filho ser uma criança feliz. E aproveitou o bate-papo no Na Palma da Mari, da CNN Pop, para compartilhar os seus medos. 

“Eu sou muito medrosa”, admitiu na ocasião. “Tinha medo de passar meus medos pra ele [Romeu]. Ele ser meio inseguro ou, sei lá, eu entrar numa depressão pós-parto e não conseguir ajudar. Porque mãe é muito isso, né? Está ali pra ajudar a criança a crescer. Eu tinha medo de não conseguir dar essa alegria para ele, mas está dando certo”.

Aliás, Fernanda também tinha outro medo: de ser esquecida por conta do tempo 100% dedicado à maternidade. 

“As coisas estão acontecendo muito rápido, né? Ainda mais quando você tem um filho e fica trancada em casa. Não consegue ter muita noção do que está acontecendo fora”, justificou. “Você fala: ‘Será que vou ficar para trás?’ Mas, ao mesmo tempo, um bom trabalho é um bom trabalho. Acho que é bobagem mesmo de quem tá muito tempo sozinha em casa”, disse.

No entanto, Vasconcellos julga que a pausa na carreira foi a decisão certa. “É muito difícil pra mim não produzir como eu produzia antes. É uma coisa que que eu sinto falta diariamente”, assumiu. “Mas eu sentiria mais falta se eu não tivesse perto dele”.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

fernanda paes lemeclaudia raiarodrigo hilbertFernanda Vasconcellos
Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello Luca  Fernanda Vasconcellos Fernanda Vasconcellos  Fernanda Paes Leme Fernanda Paes Leme  Rodrigo Hilbert Rodrigo Hilbert  Claudia Raia Claudia Raia  

