Filhos de famosos roubam a cena em evento na cidade de São Paulo

Rodrigo Hilbert, Claudia Raia, Fernanda Vasconcellos e Fernanda Paes Leme curtem momento especial com os filhos durante evento em São Paulo
Na manhã deste sábado, 16, alguns famosos levaram seus filhos para uma sessão de teatro em São Paulo. Fernanda Vasconcellos, Rodrigo Hilbert, Claudia Raia e Fernanda Paes Leme surgiram com seus herdeiros na pré-estreia do musical infantil Masha e o Urso.
Fernanda Vasconcellos surgiu ao lado do filho, Romeo, de 2 anos, e do marido, Cássio Reis. Tímido, o menino ficou no colo do pai durante as fotos dos paparazzi.
Por sua vez, a atriz Claudia Raia foi ao evento com o filho caçula, Luca, de 1 ano, e o marido, Jarbas Homem de Mello. O pequeno Luca esbanjou fofura com um conjunto de moletom cinza.
Enquanto isso, a pequena Pilar, filha da atriz Fernanda Paes Leme, roubou a cena ao chegar no local com óculos escuros. Fofíssima, ela posou para as fotos com a mãe, que faz parte do elenco da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck.
Por fim, o apresentador Rodrigo Hilbert esteve no teatro ao lado da filha caçula, Maria Manoela, fruto do casamento com Fernanda Lima. A menina de 5 anos mostrou que tem estilo ao apostar em um look com mix de estampas, com direito a cachecol listrado, moletom de morangos e meias verdes com flores.
A atriz Fernanda Vasconcellos, de 40 anos, decidiu pausar a carreira por um tempo para se dedicar integralmente à maternidade após o nascimento de Romeo, que hoje tem dois anos. Conhecida pelos papeis de destaque em novelas de sucesso como Páginas da Vida e A Vida da Gente, da TV Globo, a artista agradece a Deus por seu filho ser uma criança feliz. E aproveitou o bate-papo no Na Palma da Mari, da CNN Pop, para compartilhar os seus medos.
“Eu sou muito medrosa”, admitiu na ocasião. “Tinha medo de passar meus medos pra ele [Romeu]. Ele ser meio inseguro ou, sei lá, eu entrar numa depressão pós-parto e não conseguir ajudar. Porque mãe é muito isso, né? Está ali pra ajudar a criança a crescer. Eu tinha medo de não conseguir dar essa alegria para ele, mas está dando certo”.
Aliás, Fernanda também tinha outro medo: de ser esquecida por conta do tempo 100% dedicado à maternidade.
“As coisas estão acontecendo muito rápido, né? Ainda mais quando você tem um filho e fica trancada em casa. Não consegue ter muita noção do que está acontecendo fora”, justificou. “Você fala: ‘Será que vou ficar para trás?’ Mas, ao mesmo tempo, um bom trabalho é um bom trabalho. Acho que é bobagem mesmo de quem tá muito tempo sozinha em casa”, disse.
No entanto, Vasconcellos julga que a pausa na carreira foi a decisão certa. “É muito difícil pra mim não produzir como eu produzia antes. É uma coisa que que eu sinto falta diariamente”, assumiu. “Mas eu sentiria mais falta se eu não tivesse perto dele”.
