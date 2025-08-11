Astrid Fontenelle admite que quase se aposentou após saída do Saia Justa

A apresentadora Astrid Fontenelle revelou em entrevista suas inseguranças ao ter que mudar de programa após 11 anos apresentado o Saia Justa

Na última quinta-feira, 7 de agosto, Astrid Fontenelle marcou presença na estreia do musical sucesso da Broadway, Dreamgirls, no Teatro Santander, em São Paulo. Acompanhada de seu filho, Gabriel, a apresentadora cedeu uma entrevista ao Portal Leo Dias, na qual comentou sobre sua saída do programa Saia Justa.

Ao ser questionada, Astrid admitiu que foi surpreendida com a “demissão”: “Eu estava com 62 anos e pela primeira vez me bateu um troço assim: ‘Cac*te, eu não me preparei para essa aposentadoria’. Fiquei péssima”, confessou.

O susto, no entanto, não demorou para passar. “Nessa mesma conversa eu recebi a tarefa de criar um programa onde eu voltaria a ser entrevistadora, mas que o foco seria essas mulheres 60+ [...] E criei, que é o Admiráveis Conselheiras.”

Virada na carreira

Mesmo assumindo a nova responsabilidade, Astrid declarou que ainda se sentia insegura. No auge de seus 62 anos, ela sentiu que não existia mais espaço para atuar na tv e estava com medo de que essa ideia se tornasse uma aposentadoria forçada: “Estava insegura, triste. Porque achei que eu estava em uma aposentadoria, que não tinha mais lugar pra mim na televisão. Aí comecei a fazer e gostei”.

O ponto de virada, revelou ela, aconteceu quando ela entrevistou Maria Adelaide Amaral, uma escritora e teatróloga de 82 anos, com a mesa cheia de trabalho. “Foi aí que eu pensei: ‘Não, tem muito chão pela frente ainda. Vamos nessa’.”, revelou.

A jornalista, que foi a primeira VJ da história do Multishow, assumiu o sofá do Saia Justa por 11 anos, até ser demitida no final de 2024. A motivação da GNT, emissora responsável pelo programa, foi uma reformulação geral. O programa, que já teve diversos elencos de apresentadoras, agora é comandado por Eliana, Tati Machado, Erika Januza, Juliette Freire e Bela Gil.

Astrid Fontenelle segue, desde então, comandando seu programa autoral Admiráveis Conselheiras, que já conta com 10 episódios com entrevistas com as mais diversas personalidades femininas.

