Astrid Fontenelle celebra aniversário de 17 anos do filho: 'Muito amor'

A apresentadora Astrid Fontenelle usou as redes sociais nesta quarta-feira, 23, para celebrar o aniversário do filho, Astrid Fontenelle

A apresentadora Astrid Fontenelle usou as redes sociais nesta quarta-feira, 23, para celebrar o aniversário do filho, Astrid Fontenelle. O jovem completou 17 anos e recebeu uma homenagem especial da mãe, que relembrou momentos marcantes de sua trajetória.

Dentre os registros, ela mostrou um clique do primeiro encontro com o filho, que foi adotado ainda bebê. "Hoje é Dia de Gabriel Fontenelle. 17 anos de muitas alegrias, muito amor! E tome a delícia de uma retrospectiva", iniciou ela, que explicou quando as fotos foram tiradas.

"Foto 1- a magia do primeiro encontro. Foto 2- a criança mais animada na hora das refeições. Foto 3 - a fantasia do primeiro ano escolar. Foto 4- muita alegria nos nossos verões na Bahia. Foto 5 - Nosso Senhor do Bonfim que muito ajudou na minha cura. Foto 6 - os indefectíveis fones de ouvido".

"Foto 7- ir ao trabalho da mamãe é uma loucura! Foto 8- conomemorando os 7!! Foto 9 - No Japão. Foto 10 e 11 - No Hawaii , um dos nossos destinos preferidos. Foto 12- nossa primeira campanha juntos!!!! Sim, tava gordinho! Foto 13 , 14 e 15 - tempos de pandemia. Nós isolamos. Ficamos mais conectados e achamos Morto de SP".

"16- o histórico Rock In Rio. É louco por shows! Já foram 96!!! 17 - as festas de aniversário de quem não gosta de bolo mas AMA sorvete! E a última: Enlouquecido com Beyoncé!!!! Parabéns meu AMOR, partiu fazer os 18!! Celebremos a vida!", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Astrid Fontenelle (@astridfontenelle)

Astrid Fontenelle lembra motivo que a levou a pedir divórcio

Recentemente, a apresentadora Astrid Fontenelle relembrou como tomou a decisão de colocar um ponto final em seu relacionamento com o empresário Marcelo Checon, com quem foi casada de 2001 a 2008. Veja o que ela disse!

Leia também: Astrid Fontenelle se diverte como comissária de bordo em um voo