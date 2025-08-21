Veja qual foi o cardápio da festa de João Silva

O apresentador João Silva reuniu seus amigos na noite desta quinta-feira, 21, para celebrar o lançamento do seu programa no SBT

O apresentador João Silva está em festa nesta quinta-feira, 21. Ele reuniu seus amigos e familiares na primeira Festa do João, que é um evento que ele acaba de lançar e a principal celebração foi o lançamento do seu programa no SBT.

O aconteceu na casa dele no bairro do Morumbi, em São Paulo, e teve um cardápio caprichado. Os convidados foram recebidos com pratos sofisticados e sobremesas finalizadas ao vivo.

O início do cardápio contou com: Guiozas com recheio de carne suína com molho ponzu, cannoli folhado de palmito, mini vol au vens de shitake trufado, mini croquete de costela com dip de Dijon e franguinho crispy com molho satay à parte.

Além disso, o evento contou com uma ilha gourmet repleta de pratos saborosos, como: saladinha oriental de bifum com fios de legumes servido na tacinha, ceviche de robalo com suco de cítricos, cubinhos de batata doce e gomos de tangerina, truffe pizza com queijo ementhal, capaccio ao molho de alcaparras, parmesão e rúcula, tartar de salmão com tartar de avocado e maionese de wasabi, servido na tacinha, mini nhoque de mandioquinha na manteiga de sálvia trufada, arroz de pato com crispy de parma.

Por fim, o cardápio teve duas sobremesas que foram finalizadas ao vivo para os convidados: tiramisú e morango do amor.

Rara aparição de João Silva com a namorada

O apresentador João Silva aproveitou a noite de sábado, 16, na companhia de sua nova namorada, a empresária Isabella Kherlakian. Os dois foram fotografados juntos em uma rara aparição em público durante o Baile do BB, em São Paulo.

Para a ocasião, os dois usaram looks de gala elegantes e atraíram os olhares dos convidados presentes no local.

Vale lembrar que João e Isabella assumiram o romance publicamente em junho de 2025, quando foram vistos aos beijos em um casamento em Trancoso, na Bahia. Este foi o primeiro romance dele depois de ter ficado solteiro por um longo período, desde que se separou de Schynaider Moura em novembro de 2023.

João Silva faz rara aparição com a nova namorada em evento - Foto: Van Campos / AgNews

Quem é a nova namorada de João Silva?

Segundo informações do portal LeoDias, a jovem Isabella Kherlakian já realizou diversos cursos na área da moda na Universidade das Artes de Londres, incluindo direção de arte, marketing de conteúdo, compra e merchandising, caça às tendências e estilo de moda conceitual.

Com mais de 20 mil seguidores nas redes sociais, ela tem sua principal formação no Istituto Europeo di Design. Também atuou como assistente de relações-públicas e de estilo.

Como o casal se conheceu?

Recentemente, João Silva contou a história de como conheceu a namorada. “Tô namorando, tô feliz da vida. Acho que é um momento importante e que as coisas casam quando é para ser", declarou ele, que contou como conheceu a companheira. "A gente se conhece há muitos anos já, só de oi e tchau, mas foi através de amigos em comum. Desde o começo do ano, nós nos aproximamos e fomos nos conhecendo mais, trocando ideia e tudo. Mas a gente já tinha se visto algumas vezes."

Em seguida, analisou: "Casa muito com o momento. Por acaso, quando eu tô mudando de emissora, focado em outro projeto, eu tô namorando. Vê como é a vida."