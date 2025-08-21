CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Eventos
  2. Veja qual foi o cardápio da festa de João Silva
Eventos / Festa

Veja qual foi o cardápio da festa de João Silva

O apresentador João Silva reuniu seus amigos na noite desta quinta-feira, 21, para celebrar o lançamento do seu programa no SBT

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 21/08/2025, às 22h13

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
João Silva
João Silva - Foto: Clayton Felizardo / BrazilNews

O apresentador João Silva está em festa nesta quinta-feira, 21. Ele reuniu seus amigos e familiares na primeira Festa do João, que é um evento que ele acaba de lançar e a principal celebração foi o lançamento do seu programa no SBT.

O aconteceu na casa dele no bairro do Morumbi, em São Paulo, e teve um cardápio caprichado. Os convidados foram recebidos com pratos sofisticados e sobremesas finalizadas ao vivo.

O início do cardápio contou com: Guiozas com recheio de carne suína com molho ponzu, cannoli folhado de palmito, mini vol au vens de shitake trufado, mini croquete de costela com dip de Dijon e franguinho crispy com molho satay à parte.

Além disso, o evento contou com uma ilha gourmet repleta de pratos saborosos, como: saladinha oriental de bifum com fios de legumes servido na tacinha, ceviche de robalo com suco de cítricos, cubinhos de batata doce e gomos de tangerina, truffe pizza com queijo ementhal, capaccio ao molho de alcaparras, parmesão e rúcula, tartar de salmão com tartar de avocado e maionese de wasabi, servido na tacinha, mini nhoque de mandioquinha na manteiga de sálvia trufada, arroz de pato com crispy de parma.

Por fim, o cardápio teve duas sobremesas que foram finalizadas ao vivo para os convidados: tiramisú e morango do amor.

Rara aparição de João Silva com a namorada

O apresentador João Silva aproveitou a noite de sábado, 16, na companhia de sua nova namorada, a empresária Isabella Kherlakian. Os dois foram fotografados juntos em uma rara aparição em público durante o Baile do BB, em São Paulo.

Para a ocasião, os dois usaram looks de gala elegantes e atraíram os olhares dos convidados presentes no local.

Vale lembrar que João e Isabella assumiram o romance publicamente em junho de 2025, quando foram vistos aos beijos em um casamento em Trancoso, na Bahia. Este foi o primeiro romance dele depois de ter ficado solteiro por um longo período, desde que se separou de Schynaider Moura em novembro de 2023.

João Silva faz rara aparição com a nova namorada em evento - Foto: Van Campos / AgNews
João Silva faz rara aparição com a nova namorada em evento - Foto: Van Campos / AgNews
João Silva faz rara aparição com a nova namorada em evento - Foto: Van Campos / AgNews
João Silva faz rara aparição com a nova namorada em evento - Foto: Van Campos / AgNews

Quem é a nova namorada de João Silva? 

Segundo informações do portal LeoDias, a jovem Isabella Kherlakian já realizou diversos cursos na área da moda na Universidade das Artes de Londres, incluindo direção de arte, marketing de conteúdo, compra e merchandising, caça às tendências e estilo de moda conceitual.

Com mais de 20 mil seguidores nas redes sociais, ela tem sua principal formação no Istituto Europeo di Design. Também atuou como assistente de relações-públicas e de estilo.

Como o casal se conheceu?

Recentemente, João Silva contou a história de como conheceu a namorada. “Tô namorando, tô feliz da vida. Acho que é um momento importante e que as coisas casam quando é para ser", declarou ele, que contou como conheceu a companheira. "A gente se conhece há muitos anos já, só de oi e tchau, mas foi através de amigos em comum. Desde o começo do ano, nós nos aproximamos e fomos nos conhecendo mais, trocando ideia e tudo. Mas a gente já tinha se visto algumas vezes."

Em seguida, analisou: "Casa muito com o momento. Por acaso, quando eu tô mudando de emissora, focado em outro projeto, eu tô namorando. Vê como é a vida."

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

cardápioJoão Silvamenu

Leia também

Projeto social

Silvana Bezerra Magalhães, presidente do conselho da ONG Visão Mundial - Foto: Divulgação

ONG Visão Mundial transforma a vida de crianças indígenas

Dia especial

Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda e Clara - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Graciele Lacerda mostra detalhes do batizado de sua filha com Zezé Di Camargo

Canonização

Carlo Acutis - Foto: Getty Images

Carlo Acutis: O “Santo da Internet” e o milagre que o conecta ao Brasil

Batizado

Luciele Di Camargo - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Luciele Di Camargo faz rara aparição pública com os filhos

Dia especial

Graciele Lacerda e Clara - Foto: Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda revela detalhe especial do batizado da filha: 'Ficar marcado'

Amor!

Alexandre Nero - Foto: thiago Martins/ Agnews

Alexandre Nero faz rara aparição com a esposa em evento no RJ

Últimas notícias

Manu Gavassi posta foto do noivo e da filhaManu Gavassi posta foto rara do noivo com a filha: 'Que sorte eu tenho!'
Bella Campos no Festival de Cinema de GramadoBella Campos surge com as sobrancelhas descoloridas em evento de cinema
Camilla Camargo com a irmã, ClaraCamilla Camargo encanta ao mostrar visita da irmã caçula, Clara
Maya MassaferaMaya Massafera afirma que sabe lidar com os olhares que recebe
Princesa Bajrakitiyabha MahidolAstróloga revela futuro de princesa doente da Tailândia: 'Realmente preparada'
Seann William ScottAtor de ‘American Pie' tem salário revelado; confira!
Meghan Markle e Príncipe HarryFilho é inspiração para novo projeto de Meghan Markle e Príncipe Harry
Yudi TamashiroYudi se pronuncia após anunciar venda de bolsa de grife por R$ 28 mil
Rodrigo BocardiApós sair da Globo, Rodrigo Bocardi já tem novo trabalho. Saiba qual
Fabio AssunçãoFabio Assunção revela peso de figurino do filme 'Nosso Lar 3'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade