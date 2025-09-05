CARAS Brasil
  2. Famosos marcam presença na abertura da 36ª Bienal de São Paulo
Eventos / Artes

Famosos marcam presença na abertura da 36ª Bienal de São Paulo

Celebridades prestigiam a coletiva de imprensa da '36ª Bienal de São Paulo - Nem todo viandante anda estradas'

por Priscilla Comoti
Publicado em 05/09/2025, às 17h24

Astrid Fontenelle, Margareth Menezes e Zeca Camargo
Astrid Fontenelle, Margareth Menezes e Zeca Camargo - Fotos: Divulgação

Na noite de quinta-feira, 4, várias celebridades marcaram presença na coletiva de imprensa da 36ª Bienal de São Paulo - Nem todo viandante anda estradas. O evento promoveu o encontro de curadores, artistas, críticos, autoridades e personalidades.

Entre os convidados estavam: a Ministra da Cultura, Margareth Menezes, Andrea Pinheiro e Maguy Etlin, presidentes da Fundação Bienal, o curador Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, os cocuradores Alya Sebti, Anna Roberta Goetz, Keyna Eleison e Thiago de Paula Souza. E também artistas, como: Ana Carolina Ralston, Antônio Lessa, Astrid Fontenelle, Bárbara Brito, Bia Yunes, Camila Fremder, Camilla Barella, Conceição Evaristo, Didi Wagner, Dudu Bertholini, Keyna Eleison, Luedji Luna, Márcia Fortes, Mel Duarte, Rachel Maia, Rita Carreira, Rodrigo Mitre, Xênia França, Ze Olympio e Zeca Camargo.

A Bienal de São Paulo acontece entre os 6 de setembro de 2025 e 11 de janeiro de 2026, no Pavilhão Ciccillo Matarazzo (Parque Ibirapuera, Portão 3), com entrada gratuita.

Confira as fotos na galeria abaixo:

Dudu Bertholini e Andrea Pinheiro - Foto: Divulgação
Zeca Camargo - Foto: Divulgação
Thiago de Paula Souza e Kenya Eleison, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung e Conceição Evaristo - Foto: Divulgação
Rita Carreira - Foto: Divulgação
Rachel Maia - Foto: Divulgação
Paulo Vicelli e Rodrigo Mitre - Foto: Divulgação
Mel Duarte - Foto: Divulgação
Margareth Menezes - Foto: Divulgação
Maguy Etlin, Antonio Lessa, Henilton Menezes, Andrea Pinheiro, Margareth Menezes, Keyna Eleison, Hugo Barreto, Thiago de Paula Souza e Edu Saron - Foto: Divulgação
Marcia Fortes e Marcia Falcão - Foto: Divulgação
Maguy Etlin, Antonio Lessa e Andrea Pinheiro - Foto: Divulgação
Maguy Etlin e Bia Yunes Guarita - Foto: Divulgação
Luedji luna - Foto: Divulgação
Keyna Eleison - Foto: Divulgação
Lidia Lisboa e Thiago de Paula Souza - Foto: Divulgação
Jose Olympio Pereira e Andrea Pereira - Foto: Divulgação
Felipe Abdalla, Zeca Camargo e Leandra Espirito Santo - Foto: Divulgação
Camilla Barella e Cris Candeloro - Foto: Divulgação
Didi Wagner - Foto: Divulgação
Camila Fremder e Andrea Pereira - Foto: Divulgação
Bonaventure Soh Bejeng Ndikung e Maguy Etlin - Foto: Divulgação
Bonaventure Soh Bejeng Ndikung e Conceição Evaristo - Foto: Divulgação
Barbara Brito - Foto: Divulgação
Astrid Fontenelle - Foto: Divulgação
Antonio Lessa, Thiago de Paula Souza, Keyna Eleison, Andrea Pinheiro, Margareth Menezes, Hugo Barreto e Eduardo Saron - Foto: Divulgação
Antonio lessa, Margareth Menezes e Andrea Pinheiro - Foto: Divulgação
Andrea Pinheiro, Hugo Barreto e Maguy Etlin - Foto: Divulgação
Andrea Pinheiro, Rachel Maia e Antonio Lessa - Foto: Divulgação
Andrea Pereira, Jose Olympio Pereira e Andrea Pinheiro - Foto: Divulgação

Bienal de São Paulo

