Famosos marcam presença na abertura da 36ª Bienal de São Paulo

Celebridades prestigiam a coletiva de imprensa da '36ª Bienal de São Paulo - Nem todo viandante anda estradas'

Na noite de quinta-feira, 4, várias celebridades marcaram presença na coletiva de imprensa da 36ª Bienal de São Paulo - Nem todo viandante anda estradas. O evento promoveu o encontro de curadores, artistas, críticos, autoridades e personalidades.

Entre os convidados estavam: a Ministra da Cultura, Margareth Menezes, Andrea Pinheiro e Maguy Etlin, presidentes da Fundação Bienal, o curador Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, os cocuradores Alya Sebti, Anna Roberta Goetz, Keyna Eleison e Thiago de Paula Souza. E também artistas, como: Ana Carolina Ralston, Antônio Lessa, Astrid Fontenelle, Bárbara Brito, Bia Yunes, Camila Fremder, Camilla Barella, Conceição Evaristo, Didi Wagner, Dudu Bertholini, Keyna Eleison, Luedji Luna, Márcia Fortes, Mel Duarte, Rachel Maia, Rita Carreira, Rodrigo Mitre, Xênia França, Ze Olympio e Zeca Camargo.

A Bienal de São Paulo acontece entre os 6 de setembro de 2025 e 11 de janeiro de 2026, no Pavilhão Ciccillo Matarazzo (Parque Ibirapuera, Portão 3), com entrada gratuita.

Confira as fotos na galeria abaixo: