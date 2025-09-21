Início » Estilo » Casamento da filha de Faustão: veja o look da namorada de João Silva
Casamento da filha de Faustão: veja o look da namorada de João Silva

No casamento da filha de Faustão, a namorada de João Silva, Isabella Kherlakian, chama a atenção com vestido estampado; veja o que ela escolheu

Nataly Paschoal
João Silva com a namorada no casamento de Lara Silva
João Silva com a namorada no casamento de Lara Silva - Foto: @isabellakherlakian

A namorada do apresentador João Silva, Isabella Kherlakian, marcou presença no casamento da cunhada, Lara Silva, com Julinho Casares neste sábado, 20, na mansão de Fausto Silva. Para acompanhar o amado no evento tão importante, a jovem escolheu um look cheio de estilo.

Muito elegante, a moça apostou em um vestido sem alça e com estampa floral. A peça em verde e vermelho destacou a beleza da eleita do apresentador do SBT. Isabella Kherkalian mais uma vez provou seu bom gosto ao escolher uma roupa conforme o dress code.

É bom lembrar que a cerimônia aconteceu na parte da tarde e o dia estava bastante ensolarado. O evento foi ao ar livre no jardim da mansão de Fausto Silva. O apresentador acompanhou a primogênita até o altar com a ajuda do filho caçula, Rodrigo Silva.

O momento foi marcante não apenas para a família, mas também para o público que estava ansioso para ver o famoso após meses longe dos holofotes. Nos últimos meses, Faustão passou por dois transplantes, um de rim e um de fígado. Nos últimos anos, ele ainda recebeu um coração e outro fígado.

João Silva com a namorada
João Silva com a namorada – Foto: @isabellakherlakian
Look da namorada de João Silva
Look da namorada de João Silva – Foto: @isabellakherlakian

João Silva revela como conheceu a nova namorada

João Silva está vivendo um novo amor! Em entrevista ao jornalista Flávio Ricco, ele falou sobre o namoro com a empresária Isabella Kherlakian, com quem assumiu o relacionamento no último dia 16 de junho.

“Tô namorando, tô feliz da vida. Acho que é um momento importante e que as coisas casam quando é para ser”, declarou ele, que contou como conheceu a companheira. “A gente se conhece há muitos anos já, só de oi e tchau, mas foi através de amigos em comum. Desde o começo do ano, nós nos aproximamos e fomos nos conhecendo mais, trocando ideia e tudo. Mas a gente já tinha se visto algumas vezes.”

Nataly Paschoal
Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

