Sasha Meneghel e Bruna Marquezine marcam presença no show de João Lucas

Amigas de infância, Sasha Meneghel e Bruna Marquezine prestigiam o show de João Lucas no Rio de Janeiro. Veja os looks delas

A estilista Sasha Meneghel e a atriz Bruna Marquezine marcaram presença no show do cantor João Lucas, que é marido da filha de Xuxa, no Rio de Janeiro. As duas amigas ficaram juntas durante o show e se divertiram enquanto acompanhavam a performance do artista no palco.

Para a ocasião, Sasha surgiu com um look em homenagem ao marido. Ela usou uma camiseta com a foto de João Lucas. Por sua vez, Bruna apareceu com camiseta estampada, calça soltinha e jaqueta.

Vale lembrar que as duas são amigas inseparáveis desde a infância. Há alguns anos, Bruna Marquezine contou a história de como conheceu Sasha Meneghel. Em entrevista no podcast Quem Pode, Pod, no YouTube, ela contou que as duas se conheceram por causa de Xuxa Meneghel, que acreditava na amizade delas e tratou de apresentá-las ainda na infância.

“Eu estava fazendo um especial com a Xuxa. E ela falou: 'Eu tenho uma filha e vocês têm que ser amigas'. E ela falou para a minha mãe: 'Eu vou levar a sua filha para conhecer a minha filha, elas têm que ser amigas'. Ela marcou um dia para eu ir. Ela terminou a gravação e foi embora. Acho que ela esqueceu, mas eu não esqueci. Falei: 'Mãe, você vai me levar lá'. Eu lembro que eu entrei. Eu era muito pequena, e a casa muito grande. A minha mãe não quis entrar, obviamente”, disse ela.

Então, ela contou que foi dormir no quarto de Sasha e só conheceu a amiga no dia seguinte. “A Maria, que foi fiel esculdeira da Xuxa por muitos anos, falou: 'A Xuxa vai descer'. Eu lembro que fiquei sentada em uma sala muito gigante que nunca tinha visto na vida, tudo bem escuro, e eu comecei a ver no vidro o reflexo de uma pessoa muito grande. Aquilo era muito assustador, e de repente ela apareceu aqui e falou: 'Oi, tudo bem?'. E ela conversou comigo e falou: 'Vou te colocar no quarto da Sasha. Ela já está dormindo. Amanhã, quando acordarem, vocês vão se conhecer'. Deitei na cama e dormi. Acordei com a Sasha sentada na cama: 'Oi, quer brincar?'. 'Ahã'. E viramos muito amigas para sempre”, declarou.

Você sabia? João Lucas quer ter filhos com Sasha

O cantor João Lucasesteve no estúdio da TV CARAS e revelou qual seria seu sonho para além da carreira artística. Ele reforçou que o maior desejo fora deste âmbito é aumentar a sua família com Sasha Meneghel e pontuou que é "uma questão de tempo e de momento".

Durante a entrevista, João pontuou que sonha muito com a possibilidade de ser pai e isto entra em sua vida até mesmo de forma inconsciente. Ele contou: "Sonho muito em ser pai, tenho muito essa vontade. Até dormindo, sonho com filho. É meu, como da Sasha também. A gente tem isso num lugar muito especial da nossa família."

O cantor também fez questão de dizer que o momento perfeito para a gravidez acontecer também depende de Sasha. João aproveitou para destacar a admiração que sente pela esposa e pela forma como ela cuida da marca de roupas dela, a Mondepars: "É uma questão de melhor tempo e momento também para ela, afinal de contas, ela que vai gerar, então ela que vai ter a gestação e é uma decisão muito importante. Ela está num momento da carreira dela de muito trabalho e ela é uma pessoa muito mão na massa, sai cedo, volta tarde, desenha todos os dias."

