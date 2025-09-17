Sogra de Neymar Jr nega boatos e diz: ‘Não sou peso morto na vida de ninguém’

Mãe de Bruna Biancardi e sogra de Neymar Jr, Telma Fonseca foi alvo de fake news nesta quarta-feira, 17, e decidiu se pronunciar publicamente para desmentir os boatos. Ela abriu o jogo sobre como é sua relação com o genro e afirmou que se dedica a cuidar de sua família.

Os boatos começaram quando o Jornal Extra publicou uma reportagem dizendo que Neymar Jr estaria incomodado com a presença da sogra em sua casa e teria dito que ela ‘ocupa espaços’. Com a repercussão do assunto, a sogra dele veio à público para afirmar que tem uma ótima relação com o genro e que não vive na casa dele.

“Não costumo me manifestar mas é tanta barbaridade que dessa vez resolvi falar só um pouquinho. Primeiro não moro na casa de ninguém, tenho a minha casa graças a Deus. Acho que viram por essas páginas que nada tem a acrescentar. A minha educação e discrição não me permiti invadir espaços alheios, tão menos dar ordens a funcionários que não sejam meus. E o tipo de relacionamento que tenho com Neymar é de muito respeito de ambas às partes ”, disse ela nos comentários de um post da página de fofocas Alfinetei no Instagram.

E completou: “Cuido sim das minhas filhas e netas, da minha família como um todo, abro mão muitas vezes da minha rotina e trabalho para estar presente, e sou extremamente grata a Deus por poder viver esse momento junto as minhas netas. Não sou peso morto na vida de ninguém. Portanto estão vendendo há tempos noticias infundadas e o povo acredita. E pra quem não entende que o sentido de família é exatamente esse, cuidado, zelo e, dedicação, sinto muito. E outra coisinha, não preciso de likes, rede social fechada“.

Nova foto da caçula de Neymar Jr

O jogador de futebol Neymar Jr encantou o público na noite de terça-feira, 26, ao compartilhar um novo registro fofíssimo da filha caçula, Mel. A bebê, fruto de seu casamento com a influenciadora Bruna Biancardi, chegou ao mundo em julho deste ano.

Na foto publicada por Neymar, a pequena aparece deitada, de olhos bem abertos, enquanto a câmera registrava o momento. Esbanjando fofura, a herdeira caçula do atleta do Santos vestia um body bem confortável na cor lilás. “ Melzinha “, se derreteu o jogador na legenda da imagem.

Mais cedo, Bruna Biancardi também compartilhou com os seguidores duas fotos inéditas das filhas. Além de Mel, os dois são pais de Mavie, de quase 2 aninhos. Em seu perfil oficial, a influenciadora mostrou um clique da primogênita do casal usando um vestido, uma capa vermelha e uma tiara.

Depois, ela mostrou a caçulinha: na foto, Mel está com uma roupa toda branca, enquanto tira um cochilo. Bruna Biancardi, que tem dividido vários momentos das herdeiras com o público, compartilhou recentemente um clique das duas pequenas com looks iguais, que foram presentes da tia Rafaella Santos, com a frase “eu sou resposta de oração”.

