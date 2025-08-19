Neymar Jr ‘não aguenta mais’ o climão entre Bruna e Amanda, diz site

Neymar Jr fica no meio dos conflitos envolvendo as mães de suas filhas, Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly, e a reação dele vem à tona

O jogador de futebol Neymar Jr estaria no meio do conflito entre as mães de suas filhas, as influencers Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly. O assunto veio à tona após Bruna contar que apagou uma foto da enteada nas redes sociais após Amanda pedir, mas Amanda rebateu ao dizer que pediu para ser avisada antes de ter sua filha exposta na internet. Com a repercussão, o Portal Leo Dias trouxe uma curiosidade dos bastidores.

De acordo com o site do colunista de celebridades, amigos contaram que Neymar ‘não aguenta mais ter que mediar os conflitos’. Tanto que a paciência dele já estaria no limite, já que precisa interferir para amenizar a situação, o que estaria causando um desgaste na família.

Por enquanto, Neymar Jr não se pronunciou publicamente sobre o convívio entre as mães dos filhos.

O que aconteceu entre Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly?

A modelo e influenciadora digital Amanda Kimberlly se manifestou após Bruna Biancardi publicar e, em seguida, apagar uma foto de suas filhas, Mavie e Helena, ambas de 1 ano, frutos dos relacionamentos das mães com Neymar Jr. A esposa do jogador havia explicado que retirou o registro a pedido de Amanda, que agora esclareceu seu posicionamento sobre a postagem.

Em seu perfil, Amanda Kimberlly denunciou ataques de ódio direcionados a Helena e compartilhou prints das conversas que teve com Bruna Biancardi sobre o assunto. "Faz 10 dias desde esse episódio e não vi ninguém comentando sobre. Viemos de uma semana de muita reflexão sobre a exposição de menores nas redes sociais. O que está sendo pautado no momento já não serve como alerta para que pais e mães tenham mais cuidado com a imagem de uma criança na internet? Minha filha recebe críticas e montagens horríveis, que desfiguram sua imagem todos os dias... E eu (mãe) não posso controlar/proteger a imagem dela?", desabafou em seguida.

Em seguida, Amanda mostrou prints de conversas com Biancardi. "Sei que é um assunto delicado, mas necessário. Em momento algum pedi que apagassem a foto da minha filha com a irmã. O que sempre peço é ser comunicada antes de qualquer publicação - por respeito e para que eu possa me preparar para os comentários que, infelizmente, muitas vezes são cruéis. Jamais proibiria a família paterna de compartilhar momentos especiais; apenas acredito que a comunicação evita mal-entendidos e garante uma convivência mais saudável. E, para que minhas palavras não sejam distorcidas, tenho prints de tudo o que já disse sobre o assunto", disse na legenda.

Os prints mostraram que, no dia 18 de agosto, Amanda Kimberlly enviou: "Oi, Bruna, tudo bem? Vi que, novamente, você postou a minha filha sem me perguntar. Quero que, da próxima vez, me comunique. Estou preservando a imagem da Helena perante os ataques que ela vem sofrendo e cuidando da exposição dela nas redes sociais. Entendo que ela é irmã de suas filhas, mas pode me chamar para combinarmos se tudo bem expor a minha. Como mãe, estou cuidando da imagem dela".

E complementou: "Não tenho dúvidas do carinho que você tem pela Helena. Mas, como mãe e responsável legal pela guarda dela, preciso cuidar da exposição. Uma simples foto sempre pode ser distorcida e tratada de forma injusta e cruel. Nunca te proibi, nem estou te proibindo de postar fotos da minha filha, só quero ser comunicada".

"Da primeira vez, você soube que o Júnior não passou o recado, e acabou faltando essa comunicação. Então, das próximas vezes, você pode me chamar para combinarmos sobre a postagem. Deixo claro que não há nenhum problema. Temos esse canal de comunicação e sabemos que o Júnior nem sempre repassa os recados".

"Sobre a sua visão de que eu gostaria que as pessoas pensassem "isso ou aquilo", te dou a minha palavra de que não é real. Sempre que sou questionada sobre o convívio da Helena com vocês, deixo claro que, sempre que é possível, todos estão juntos — e nem sempre isso é postado em rede social. O importante é o momento vivido, e não o que é publicado".

"Minha preocupação é em proteger a pessoa mais especial da minha vida desses ataques. ei que fazem de coração, mas uma foto que carrega tanto amor pode ser usada pelas pessoas para transformar em desprezo e ódio. Por isso, eu mesma estou pensando duas vezes antes de postar a minha própria filha nas minhas redes. Não estou proibindo, estou deixando esse espaço aberto entre nos duas para ser comunicada".

