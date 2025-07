Veja a chuteira de Neymar Jr personalizada com nomes dos quatro filhos

Pai de quatro crianças, o jogador de futebol Neymar Jr incluiu o nome da filha caçula, Mel, em sua chuteira; veja o item personalizado

O jogador de futebol Neymar Jr entrou em grande estilo na partida do Santos contra a Desportiva Ferroviária-ES, ocorrida na noite de quinta-feira, 10. O atleta usou sua chuteira personalizada com o nome dos quatro filhos e mostrou que o item trouxe sorte para o time, que venceu por 3 a 1.

A chuteira, que já possuía o nome de Davi Lucca, Mavie e Helena, ficou completa após o jogador incluir Mel, sua filha caçula com Bruna Biancardi, no calçado. A bebê chegou ao mundo no dia 5 deste mês, em uma maternidade em São Paulo.

Em seu perfil oficial, Neymar Jr mostrou detalhes do item personalizado ao público. Na imagem, é possível notar que a chuteira possui o nome dos herdeiros na sequência de cada nascimento. O primogênito do atleta, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas, tem 13 anos atualmente.

Mavie, primeira filha de Neymar com Bruna Biancardi, fará 2 anos em outubro; enquanto Helena, fruto de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly, completou 1 ano no dia 3 deste mês. O jogador do Santos, inclusive, esteve presente na festa intimista da herdeira, realizada em um sítio no interior de São Paulo.

Veja a chuteira de Neymar Jr:

Chuteira de Neymar Jr com o nome dos filhos - Reprodução/Instagram

Mavie e Mel surgem juntas em momento fofíssimo

Filha mais velha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie encantou o público na quarta-feira, 9, ao surgir em nova foto fofíssima com a irmã recém-nascida, Mel. A bebê chegou ao mundo no último sábado, 5, em uma maternidade em São Paulo.

O registro das duas pequenas foi compartilhado por Hanna Carvalho, uma das melhores amigas de Bruna Biancardi e madrinha de Mavie. Além do clique encantador, ela também dividiu com os seguidores algumas imagens do parto de Mel.

"Era só mais um dia comum, até que ele se transformou no especial dia de conhecer nossa pequena Mel. Chegou no mundo, trazendo amor, doçura e uma nova razão para tudo", escreveu Hanna na legenda da publicação; confira os registros!

