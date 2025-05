Família de Pedro Severino mostra primeira foto do jogador 80 dias após acidente

O jogador de futebol Pedro Severino, vítima de um grave acidente de carro, teve seu quadro de saúde atualizado: 'Aos poucos'

O jogador de futebol Pedro Severino, vítima de um grave acidente de carro em março deste ano, está se recuperando bem. No último fim de semana, a família do jovem, de apenas 19 anos, compartilhou com o público a primeira foto do atleta cerca de 80 dias após o ocorrido.

Na imagem, Pedro, que ainda está internado em um hospital em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, aparece de costas próximo à janela do quarto. Ainda é possível notar que o jogador recebe auxílio de um profissional da saúde para se manter de pé.

Lucas Severino, pai do atleta, aproveitou a oportunidade para agradecer todo carinho e apoio que a família tem recebido desde o dia do acidente. Ele ainda explicou que o filho conta com a ajuda de fisioterapeutas e já consegue realizar exercícios de locomoção pelo quarto.

" É com muita alegria que novamente viemos falar! Depois de 80 dias, de muita angústia, muito choro, porém muitas surpresas e muitas alegrias, o Pedro está vivo e viverá! Repetimos que não sabemos como agradecer tantas correntes de oração e positividade, isso fez a diferença pra nos encorajar! Obrigado. O fato de não ficarmos falando do caso,é que nós decidimos focar 100% na sobrevivência, recuperação e reabilitação do Pedro!", iniciou Lucas.

"Ele tem movimentos espontâneos dos membros, com auxílio dos fisioterapeutas já faz exercícios de locomoção pelo quarto, respira sozinho, se alimenta normalmente, iniciou a comunicação verbal, mas falta muito pra ele estar totalmente reabilitado! Mas estará! ", continuou o pai de Pedro Severino, ressaltando seus agradecimentos ao hospital onde o filho está.

" O Pedro hoje, ainda está em processo de recuperação, ainda confuso, mas aos poucos recuperando a consciência, necessitando de cuidados diários para que o processo, que é lento e minucioso, continue tendo o mesmo sucesso! Agradecemos imensamente a todos, por tanto carinho e principalmente as orações!", concluiu Lucas Severino.

A aparição de Pedro Severino em janela do hospital

Recentemente, Pedro Severino, que está internado desde o ocorrido, fez sua primeira aparição na janela do hospital, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível notar a presença de diversas pessoas, incluindo familiares e amigos, fazendo orações em frente a unidade de saúde onde o jogador se encontra.

Em determinado momento do vídeo, o atleta do Bragantino emocionou o público ao aparecer acenando em agradecimento a todo carinho e apoio. "Ele está a cada dia melhor. Ele conseguiu, sim, andar com auxílio. Não anda ainda e foi até a janela pra poder ver a oração", declarou Lucas Severino, pai de Pedro, ao site 'G1'.

