Jogador Pedro Severino emociona em primeira aparição após grave acidente

O jogador Pedro Severino, vítima de um grave acidente de carro em março, surgiu acenando na janela do hospital onde está internado

O jogador de futebol Pedro Severino, vítima de um grave acidente de trânsito em março deste ano, está fora de perigo. O jovem de 19 anos, que está internado desde o ocorrido, fez sua primeira aparição na noite de quarta-feira, 21, na janela do hospital, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível notar a presença de diversas pessoas, incluindo familiares e amigos, fazendo orações em frente a unidade de saúde onde Pedro se encontra. Em determinado momento do vídeo, o atleta do Bragantino emocionou o público ao aparecer acenando em agradecimento a todo carinho e apoio.

" Ele está a cada dia melhor. Ele conseguiu, sim, andar com auxílio. Não anda ainda e foi até a janela pra poder ver a oração", declarou Lucas Severino, pai de Pedro, ao site 'G1'. No último boletim divulgado pela família, ainda no final de março, o hospital informou que o jogador de futebol havia apresentado melhora e, com isso, deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A pouca divulgação sobre o quadro de saúde de Pedro Severino se deu após uma decisão da família, que optou por não ‘gerar ansiedade’ a respeito da recuperação do jovem. Vale lembrar que, dias depois do acidente, Pedro Severino quase foi submetido a um protocolo para confirmar sua morte cerebral. O processo, no entanto, foi interrompido após um "quadro de reflexo de tosse presente".

Família de Pedro Severino explica decisão envolvendo saúde do jogador

