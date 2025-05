Yanna Lavigne exibe registros da festa de aniversário da filha: 'Maior improviso do século'

Yanna Lavigne compartilhou registros de como foi a festa de aniversário de Madalena, sua filha mais velha com Bruno Gissoni

A atriz Yanna Lavigne compartilhou em seu perfil nas redes sociais nesta quarta-feira, 28, registros de como foi a festa de aniversário de Madalena, sua filha mais velha com Bruno Gissoni, que completou 8 anos. Ela contou que precisou improvisar para que a comemoração acontecesse.

"Comemorado com amigos especiais", disse ela ao mostrar parte dos presentes. Em seguida, mostrou o bolo da festa e confessou: "No maior improviso do século, mas o improviso que mais deu certo do século", disse a artista.

Em seguida, registrou a mesa do bolo, além das crianças se divertindo com balões e pintura no rosto. Para terminar o dia, eles foram ao circo. "Deu tempo", contou ela, que também é mãe da pequena Amélia, de 2 anos. Atualmente, o casal e as meninas residem em um sítio localizado no interior de Minas Gerais.

Declaração para a filha

Para celebrar a data especial, a atriz publicou uma homenagem encantadora à herdeira. Por meio das redes sociais, Yanna compartilhou um álbum de fotos especiais com diversos cliques da primogênita do casal, incluindo registros de quando Madalena ainda era bem pequena. Mamãe coruja, a artista ressaltou o quanto a pequena é importante na vida da família.

"Meu amor, você é um presente nas nossas vidas. E isso tem OITO ANOS! Oito voltas ao sol desde o dia em que o mundo mudou pra sempre — e eu também. Tem hora que ainda te vejo pequena, enrolada na naninha dormindo no meu peito. E de repente, você já lê sozinha, tem opiniões firmes, conta suas próprias histórias", ela iniciou.

E completou: "O tempo não avisa quando vai acelerar. Mas cada dia ao seu lado é um lembrete: ser sua mãe é o presente mais precioso que a vida me deu. Obrigada por me fazer crescer com você, Madalena.

Te ver se tornando quem é, com sensibilidade, alegria e uma luz sem tamanho que você espalha e divide sem pestanejar, vem muito da sua vó que vem um dia antes de você. Feliz 8 anos, minha menina. Feliz aniversário, minha mãezinha. Amo vocês até ao infinito e a volta".

Leia também: Yanna Lavigne comenta escolha de morar em sítio com Bruno Gissoni