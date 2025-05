Yanna Lavigne encanta com declaração de aniversário para a filha mais velha

A atriz Yanna Lavigne abriu um álbum de fotos especiais de sua filha mais velha com Bruno Gissoni em celebração aos 8 anos da herdeira

Yanna Lavigne iniciou o dia em clima de comemoração! Nesta segunda-feira, 26, Madalena, sua filha mais velha com Bruno Gissoni, completa 8 anos de vida e, em celebração a data especial, a atriz publicou uma homenagem encantadora à herdeira.

Por meio das redes sociais, Yanna abriu um álbum de fotos especiais com diversos cliques da primogênita do casal, incluindo registros de quando Madalena ainda era bem pequena. Mamãe coruja, a artista ressaltou o quanto a pequena é importante na vida da família.

" Meu amor, você é um presente nas nossas vidas. E isso tem OITO ANOS! Te amo até ao infinito e a volta ", declarou a atriz na legenda da postagem. Nos comentários, diversos internautas também aproveitaram para deixar mensagens carinhosas a aniversariante do dia.

"Feliz aniversário Mada! Muita luz sempre na sua caminhada", desejou uma seguidora. "Lembramos de quando você anunciou a gravidez da Mada, o tempo voa e ela tá cada dia mais linda e esperta", escreveu outra. "A Mada é tão linda, tão especial, acompanho ela desde quando estava na barriga… que menina doce", derreteu-se uma terceira.

Vale lembrar que além de Madalena, Yanna Lavigne e Bruno Gissoni também são pais da pequena Amélia, de 2 anos. Atualmente, o casal e as meninas residem em um sítio localizado no interior de Minas Gerais.

A 'rotina simples' de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni no interior

Yanna Lavigne não esconde o quanto é feliz vivendo no interior de Minas Gerais ao lado da família. Casada com o ator Bruno Gissoni, a atriz tem passado bastante tempo longe da 'cidade grande' aproveitando cada momento especial no sítio do casal.

Recentemente, Yanna usou as redes sociais para compartilhar um vídeo mostrando detalhes de sua 'rotina simples' no local. No registro, o casal e as duas filhas, Madalena, de 8 anos, e Amélia, de 2, aparecem brincando ao ar livre no quintal da residência.

Yanna Lavigne e Bruno Gissoni ainda foram filmados fazendo plantações e se divertindo com as herdeiras em um dia ensolarado. "Nossos dias juntinhos (porém quando fazia um pouco mais de calor) os dias agora estão congelantes!", escreveu a atriz na legenda da postagem; confira o registro!

