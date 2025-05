Yanna Lavigne encanta com 'rotina simples' da família em sítio: 'Juntinhos'

Os atores Yanna Lavigne e Bruno Gissoni moram em um sítio localizado no interior de Minas Gerais junto com as duas filhas do casal

Yanna Lavigne não esconde o quanto é feliz vivendo no interior de Minas Gerais ao lado da família. Casada com o ator Bruno Gissoni, a atriz tem passado bastante tempo longe da 'cidade grande' aproveitando cada momento especial no sítio do casal.

Na manhã desta segunda-feira, 19, Yanna usou as redes sociais para compartilhar um vídeo mostrando detalhes de sua 'rotina simples' no local. No registro, o casal e as duas filhas, Madalena, de 7 anos, e Amélia, de 2, aparecem brincando ao ar livre no quintal da residência.

Yanna Lavigne e Bruno Gissoni ainda foram filmados fazendo plantações e se divertindo com as herdeiras em um dia ensolarado. "Nossos dias juntinhos (porém quando fazia um pouco mais de calor) os dias agora estão congelantes!", escreveu a atriz na legenda da postagem.

Encantados com os momentos em família dos atores, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas nos comentários: "A boa energia de vocês contagia. Família linda!", declarou uma seguidora. "Isso sim é influenciável", disse outra. "Que vídeo delicioso, você quase sente o cheiro da terra, ouve o riso das meninas e aquele aroma gostoso que só a paz da natureza nos dá", escreveu uma terceira.

A escolha de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni de morar em um sítio

Os atores Yanna Lavigne e Bruno Gissoni deixaram a 'cidade grande' para trás há alguns anos e decidiram morar em um sítio em Itamonte, no sul de Minas Gerais. Pais de Maria Madalena e Amélia, o casal construiu uma espécie de cabana no local e vivem muito bem em meio à natureza ao lado das herdeiras.

Recentemente, a atriz revelou que a qualidade de vida e o tempo dos dois como casal aumentou ainda mais depois que decidiram morar no sítio. "Para além disso, eu amo correr as horas com você. Nossa escolha de morar no mato tem não só a ver com qualidade de vida, mas principalmente qualidade do tempo. Do tempo junto, do tempo com nosso espaço", iniciou ela.

"Com as crianças sendo crianças enquanto são crianças, tempo não volta… Nossa floresta crescendo e nos dando alimento… Com os temas que importam e a gente pode escolher quais são… Com nós dois! Desacelerar pode assustar um bocado. Nesse mundo de hoje muitas vezes é impossível e sem recursos. Agora assustada fico com a falta de senso comunitário, o calor e ansiedade dos grandes centros, mas tá tudo bem. Tem muita gente correndo mesmo… Tem certeza que na direção certa?", completou Yanna Lavigne.

