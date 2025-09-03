CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Datas Especiais
  2. Xuxa faz homenagem em aniversário de Luciano Huck: “Seja muito feliz!”
Datas Especiais / Parabéns!

Xuxa faz homenagem em aniversário de Luciano Huck: “Seja muito feliz!”

Em aniversário de 54 anos, Luciano Huck recebe homenagem de Xuxa nas redes sociais, que relembra a trajetória de amizade dos famosos

Giovanna F Campos
por Giovanna F Campos
[email protected]

Publicado em 03/09/2025, às 15h35

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Luciano Huck e Xuxa
Luciano Huck e Xuxa - Foto: TV Globo / Sergio Zalis

Na última quarta-feira, 3, o apresentador Luciano Huck comemorou seu aniversário de 54 anos. O famoso recebeu muitas mensagens e homenagens carinhosas, e sua amiga Xuxa Meneghel foi a responsável por uma delas. Nas redes sociais, a Rainha dos Baixinhos publicou um vídeo ao lado do amigo.

Lu, eu sempre amei te agarrar… E hoje tenho a sorte de poder agarrar toda a sua família! Amo estar ao seu lado (e ganhar de vocês no buraco). Seja muito feliz! E não esquece: me orgulho de ser sua amiga. Beijos do Ju [Junno Andrade], Sa [Sasha], João e, claro, da Doralice [cachorrinha]”, declarou ela em sua homenagem.

A publicação logo recebeu vários comentários de fãs elogiando a trajetória de amizade dos apresentadores. “Amigos para sempre! Que Deus abençoe vocês sempre!”, escreveu um internauta. “Amo essa amizade, feliz vida Lu”, desejou um seguidor. “A amizade é um dos maiores presentes que Deus nos dá. Parabéns, Lu”, digitou outro usuário.

Angélica se declara para Luciano Huck em data especial

Luciano Huck comemorou seu aniversário nesta quarta-feira, 3, e Angélica, sua esposa, aproveitou a data para realizar uma declaração especial nas redes sociais. Durante a madrugada, a famosa publicou um vídeo em seu perfil no Instagram, no qual expôs seu amor pelo pai de seus filhos.

“Meu amor, 54 anos e 20 ao meu lado. Risadas, aventuras e nossos três maiores presentes: Joaquim, Benício e Eva. Você é meu porto seguro e inspiração. Que venha mais saúde, leveza e brilho nos olhos. Te amo ontem, hoje e sempre. Feliz aniversário”, escreveu ela na legenda de sua publicação.

O casal está junto há mais de 20 anos e são pais de três filhos: Joaquim Huck (18) , Benício Huck (15) e Eva Huck (11). Eles se conheceram em 2003, quando trabalharam juntos no filme Um Show de Verão.

Leia também: Catia Fonseca manda recado para Luciano Huck: 'Desejo'

Giovanna F Campos

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

xuxahomenagemluciano huck
Luciano Huck Luciano Huck  Xuxa Meneghel Xuxa   

Leia também

Parabéns!

Gusttavo Lima ganha bolo dos filhos - Reprodução/Instagram

Gusttavo Lima ganha bolo de aniversário 'cutucado'; veja

Aniversário!

Catia Fonseca manda recado para Luciano Huck - Reprodução/Instagram

Catia Fonseca manda recado para Luciano Huck: 'Desejo'

Pedido

Luciano Huck - Foto: Reprodução/Instagram

Luciano Huck aproveita aniversário de 54 anos para fazer apelo: 'Meu pedido'

Amor!

Angélica faz declaração para Luciano Huck - Reprodução/Instagram

No aniversário de Luciano Huck, Angélica faz declaração especial; veja

Homenagem!

Mônica Martelli comemora o aniversário da filha, Julia - Foto: Reprodução/Instagram

Mônica Martelli posta registros raros com a filha em data especial: 'Mudou a minha vida'

Que amor!

Zezé Di Camargo é pai de quatro - Reprodução/Youtube

'Quero ser lembrado como um pai maravilhoso', diz Zezé Di Camargo

Últimas notícias

Na terça-feira, 2, Duda Guerra revelou que sentiu febre e o corpo geladoMédico explica sintoma relatado por Duda Guerra, ex-nora de Angélica: 'Acima do normal'
Kim Kardashian foi diagnosticada com psoríaseKim Kardashian expõe luta contra doença e médica alerta: 'Não deve ser subestimada'
Luciano Huck e XuxaXuxa faz homenagem em aniversário de Luciano Huck: “Seja muito feliz!”
Gaby Spanic em A Fazenda? Saiba tudo!Gaby Spanic, de A Usurpadora, em A Fazenda? Astróloga revela: 'Aventura'
Tiago ScheuerTiago Scheuer abre o jogo sobre o Hora 1: 'O maior desafio da minha carreira'
AngélicaAngélica revela que é rigorosa na rotina com os filhos: ‘Não é para ficar bem na foto’
Belle Silva e Thiago SilvaBelle Silva revela segredo para manter casamento à distância com Thiago Silva
Laura NeivaMédico explica como é o tratamento para epilepsia, condição de Laura Neiva: 'Cada cérebro é único'
Virginia FonsecaSemelhança em fotos de Virginia e Vini Jr desperta a curiosidade dos fãs
William BonnerSaiba quando William Bonner deixa o Jornal Nacional e estreia no Globo Repórter
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade