Xuxa faz homenagem em aniversário de Luciano Huck: “Seja muito feliz!”

Em aniversário de 54 anos, Luciano Huck recebe homenagem de Xuxa nas redes sociais, que relembra a trajetória de amizade dos famosos

Na última quarta-feira, 3, o apresentador Luciano Huck comemorou seu aniversário de 54 anos. O famoso recebeu muitas mensagens e homenagens carinhosas, e sua amiga Xuxa Meneghel foi a responsável por uma delas. Nas redes sociais, a Rainha dos Baixinhos publicou um vídeo ao lado do amigo.

“Lu, eu sempre amei te agarrar… E hoje tenho a sorte de poder agarrar toda a sua família! Amo estar ao seu lado (e ganhar de vocês no buraco). Seja muito feliz! E não esquece: me orgulho de ser sua amiga. Beijos do Ju [Junno Andrade], Sa [Sasha], João e, claro, da Doralice [cachorrinha]”, declarou ela em sua homenagem.

A publicação logo recebeu vários comentários de fãs elogiando a trajetória de amizade dos apresentadores. “Amigos para sempre! Que Deus abençoe vocês sempre!”, escreveu um internauta. “Amo essa amizade, feliz vida Lu”, desejou um seguidor. “A amizade é um dos maiores presentes que Deus nos dá. Parabéns, Lu”, digitou outro usuário.

Angélica se declara para Luciano Huck em data especial

Luciano Huck comemorou seu aniversário nesta quarta-feira, 3, e Angélica, sua esposa, aproveitou a data para realizar uma declaração especial nas redes sociais. Durante a madrugada, a famosa publicou um vídeo em seu perfil no Instagram, no qual expôs seu amor pelo pai de seus filhos.

“Meu amor, 54 anos e 20 ao meu lado. Risadas, aventuras e nossos três maiores presentes: Joaquim, Benício e Eva. Você é meu porto seguro e inspiração. Que venha mais saúde, leveza e brilho nos olhos. Te amo ontem, hoje e sempre. Feliz aniversário”, escreveu ela na legenda de sua publicação.

O casal está junto há mais de 20 anos e são pais de três filhos: Joaquim Huck (18) , Benício Huck (15) e Eva Huck (11). Eles se conheceram em 2003, quando trabalharam juntos no filme Um Show de Verão.

