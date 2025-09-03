Catia Fonseca manda recado para Luciano Huck: 'Desejo'

Após deixar o 'Dança dos Famosos', Catia Fonseca manda recado para Luciano Huck; apresentadora não deixou de lembrar data envolvendo comunicador

A apresentadora Catia Fonseca não deixou o aniversário de Luciano Huck passar em branco nesta quarta-feira, 03. Em seus stories da rede social, a comunicadora postou uma foto ao lado do global e se declarou para ele.

Após deixar o Dança dos Famosos, a ex-contratada da Band não escondeu sua admiração pelo esposo de Angélica e agradeceu a oportunidade que teve nos últimos tempos no programa dominical dele.

"Parabéns! Que alegria poder celebrar seu dia. Desejo muita saúde, sucesso e momentos felizes na sua caminhada. Obrigada por compartilhar tanto talento e dedicação com todos nós. Que sua vida seja sempre iluminada", escreveu ela.

Ainda nos últimos dias, antes de ser anunciada a sua eliminação, Catia Fonseca se pronunciou sobre ter se lesionado e deixado a competição. "O que eu tenho são dores musculares, próprias de atividade física e própria da intensidade que eu estou colocando para que eu desempenhe sempre o melhor", esclareceu o que estava sentindo.

"Então, sabe quando você faz exercício físico normalmente a gente trabalha uma musculatura quando você muda a série de exercícios, os músculos usados são diferente e é o que estou passando, mas ó estou ótima, estou até mais magrinha", brincou ela mostrando o corpo sem nenhuma lesão.

Catia Fonseca manda recado para Luciano Huck - Foto: Reprodução/Instagram

Catia Fonseca expõe motivo para ter pedido demissão da Band

Em uma live nas redes sociais, Catia contou que estava frustrada com a falta de estrutura para seu programa no canal. “Um dos pontos principais - e não é de hoje, é de um bom tempo - era a falta de estrutura que eu precisava, que eu devia ter, que eu tinha no passado, depois deixei de ter. Essa falta de estrutura não me permitia mais fazer o que eu acreditava fazer. E foi isso que me fez buscar outros caminhos para a minha vida. E o restante disso? Eu sei, eles sabem, e para mim isso basta”, afirmou. Leia mais aqui!