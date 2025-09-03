CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Datas Especiais
  2. No aniversário de Luciano Huck, Angélica faz declaração especial; veja
Datas Especiais / Amor!

No aniversário de Luciano Huck, Angélica faz declaração especial; veja

Com vídeo cheio de momentos especiais, Angélica faz homenagem no aniversário de Luciano Huck e fala sobre estar há 20 anos com o apresentador

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 03/09/2025, às 07h20

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Angélica faz declaração para Luciano Huck
Angélica faz declaração para Luciano Huck - Reprodução/Instagram

O aniversário de Luciano Huck é nesta quarta-feira, 03, e a esposa do apresentador, Angélica, não deixou de fazer uma declaração na rede social. Já durante a madrugada, a famosa publicou um vídeo para homenageá-lo e mostrar todo seu amor por ele.

No registro, a loira colocou várias fotos de momentos especiais ao lado do marido, com quem teve os três filhos, Joaquim Huck, Benício Huck e Eva Huck, e falou sobre estarem há duas décadas juntos, dividindo suas vidas.

"Meu amor, 54 anos e 20 ao meu lado. Risadas, aventuras e nossos três maiores presentes: Joaquim, Benício e Eva. Você é meu porto seguro e inspiração. Que venha mais saúde, leveza e brilho nos olhos. Te amo ontem, hoje e sempre. Feliz aniversário", escreveu na legenda.

Veja a declaração de Angélica no aniversário de Luciano Huck:

O relacionamento de Angélica e Luciano Huck

Angélica e Luciano Huck começaram a namorar em 2003, quando protagonizaram o filme Um Show de Verão. Já o casamento aconteceu no ano seguinte, no dia 30 de outubro de 2004. Os dois são pais de Joaquim, de 18 anos, Benício, de 15, e Eva, de 11, 

Em 2024, os dois comletaram 20 anos de união e o apresentador compartilhou um vídeo contando toda a história de amor deles. O apresentador revelou que foi o primeiro a se interessar por Angélica e, embora o casal tenha trocado o primeiro beijo em Fernando de Noronha, o relacionamento só começou anos depois.

Luciano Huck também resgatou vídeos da época em que já estava encantado por ela, mas ainda não recebia muita atenção. A situação mudou quando foi convidado para atuar em um filme como par romântico da loira. Foi então que enxergou a chance perfeita para se aproximar ainda mais da futura esposa. Relembre o vídeo!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

luciano huckAngélicaaniversário Luciano Huck
Luciano Huck Luciano Huck  Angelica Angélica  

Leia também

Pedido

Luciano Huck - Foto: Reprodução/Instagram

Luciano Huck aproveita aniversário de 54 anos para fazer apelo: 'Meu pedido'

Homenagem!

Mônica Martelli comemora o aniversário da filha, Julia - Foto: Reprodução/Instagram

Mônica Martelli posta registros raros com a filha em data especial: 'Mudou a minha vida'

Que amor!

Zezé Di Camargo é pai de quatro - Reprodução/Youtube

'Quero ser lembrado como um pai maravilhoso', diz Zezé Di Camargo

ENTREVISTA

Jair Oliveira revelou que Jair Rodrigues era um homem alegre e afetuoso - Foto: Reprodução/CARAS TV

Jair Oliveira entrega sobre relação com o pai: 'Certamente me influenciou'

Aniversário!

Poliana Rocha manda recado para Thais Gebelein - Reprodução/Instagram

Poliana Rocha manda recado para a esposa de Pedro Leonardo: 'Desejo'

PAIXÃO

Nesta segunda-feira, 01, comemora-se o Dia da Bailarina - Fotos: Reprodução/Instagram

Dia da Bailarina: Conheça famosas apaixonadas pelo ballet

Últimas notícias

Beatriz Reis e Alane DiasPor que as ex-BBBs Beatriz Reis e Alane Dias se afastaram após o reality show?
William BonnerRelembre como foi a estreia de William Bonner no Jornal Nacional
Luciano HuckLuciano Huck aproveita aniversário de 54 anos para fazer apelo: 'Meu pedido'
Personagem perturbará a vida de OdeteVale Tudo: A chantagista que vai virar a vida de Odete de cabeça para baixo
Virginia Fonseca com seus amigos no início da EurotripQuem é quem na viagem de Virginia Fonseca? Ela foi para a Europa só com amigos
Veterano de Terra Nostra morreu após sofrer mal súbitoVeterano da Globo morreu após mal súbito aos 75 anos; saiba quem
Calita Franciele e Amado BatistaEsposa de Amado Batista revela gesto romântico do cantor: 'Saibam escolher'
Afonso (Humberto Carrão) na novela Vale TudoVale Tudo: Erro grave em cena deixa os fãs em choque
Odete Roitman (Debora Bloch) e Leonardo (Guilherme Magon) na novela Vale TudoVale Tudo: Odete abraça Leonardo em cena inesperada. Saiba como será
Leticia Vieira interpreta Gilda em Vale TudoVai casar! Leticia Vieira, a Gilda de Vale Tudo, anuncia noivado. Saiba quem é o eleito
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade