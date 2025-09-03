Sergio Guizé impressiona com declaração para Bianca Bin: 'Você é luz'

O ator Sergio Guizé prestou uma bela homenagem para sua esposa, a atriz Bianca Bin, que completou 35 anos nesta quarta-feira (3)

Sergio Guizé usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua esposa, a atriz Bianca Bin, que completou 35 anos nesta quarta-feira, 3.

Em seu perfil oficial, o ator compartilhou uma foto em que aparece agarradinho com a amada e fez uma declaração apaixonada. "Eu sou grato a sua existência, meu bem, é uma alegria dividir tudo contigo e viver sonhando, feliz aniversário, mocinha guerreira, você é luz. Te amo", escreveu o artista na legenda.

Nos comentários, os amigos e fãs deixaram mensagens de felicitações. "Feliz aniversário para Bianca. Muita saúde e felicidades", disse o ator Ary Fontoura. "Feliz aniversário, querida amiga!", comentou o ator Jose de Abreu. "Viva! Parabéns, Bianca Bin. Saúde, paz e sossego", escreveu um seguidor. "Feliz aniversário, Bianca, e que Deus te abençoe e te ilumine sempre", desejou uma fã.

Sergio Guizé e Bianca Bin estão juntos há oito anos e atuaram juntos na novela Êta Mundo Melhor!, continuação de Êta Mundo Melhor (2016). No folhetim das seis, o ator interpreta o protagonista Candinho, enquanto a atriz fez uma participação especial com a personagem Maria.

Bianca Bin revela 'exigência' que a impede de voltar às novelas hoje em dia

A atriz Bianca Bin é uma estrela da teledramaturgia brasileira, mas deixou saudade no público nos últimos. Isso porque, desde 2017, ela não faz parte do elenco fixo de uma novela. A última trama inteira dela foi O Outro Lado do Paraíso, da Globo. Desde então, a estrela fez apenas participações especiais em alguns capítulos das novelas. Agora, ela explicou o motivo do seu afastamento dos folhetins.

Em entrevista ao site UOL, Bianca Bin contou que não abre mão de ter duas folgas semanais quando está trabalhando. Porém, esta exigência é algo que a rotina das produções atuais não conseguem proporcionar. Por isso, ela não entrou para um novo elenco.

"Para mim, o descanso é imprescindível. Meu problema com a TV é que não conseguem garantir que eu terei duas folgas semanais. Eu digo humanamente e humildemente que não dou conta de gravar seis vezes por semanas. Quero uma relação mais saudável com o trabalho. Não quero romantizar o burnout, a estafa. Sei que muita gente não entende meu afastamento da TV, mas eu banco o incômodo de não agradar os outros com minhas escolhas", declarou.

Além disso, a atriz comentou sobre como sente a pressão do público para retornar às novelas. "Eu adoro ouvir as pessoas falando que tem saudades de mim nas novelas. Sinto um grande carinho do público com esses pedidos, mas, como disse, descansar para mim é revolucionário. Eu tive uma estafa muito grande, porque foram dez anos gravando 6 dias com 1 dia de folga. Quando eu gravava novela, eu decorava 50 páginas de textos num domingo. É como se fosse um espetáculo por semana. Durante uma novela, ficava 11 horas direto no trabalho. Sinto que essa época foi um período necessário para fazer meu nome e construir uma vida estável para mim. Tenho noção dos privilégios que conquistei", afirmou.

