Bianca Bin conta se possui planos de aumentar a família com Sérgio Guizé

A atriz Bianca Bin abriu o coração ao falar sobre o casamento com o ator Sérgio Guizé. Juntos desde 2017, os dois se conheceram durante as gravações da novela 'Êta Mundo Bom!', da TV Globo, mas só engataram o romance mesmo após contracenarem juntos em 'O Outro Lado do Paraíso'.

Em entrevista ao 'Gshow', Bianca destacou a confiança na construção de sua relação com Guizé e garantiu que não sente ciúmes do amado. " Não tenho ciúmes, porque confio muito nele, mas um pouquinho é saudável também (risos). Quando ele está muito lindo, fico com um pouquinho de ciúmes, mas é saudável. Não gera crise no casamento", declarou ela.

Na sequência, a atriz revelou se o casal possui planos de aumentar a família. De acordo com Bianca Bin, os dois desejam, sim, ter filhos, mas só daqui algum tempo. " Ainda não temos agenda para isso, o trabalho tem nos consumido, mas tenho certeza que esse momento vai chegar, só não sei quando. Deixo para o universo, para Deus, tomar conta do futuro ", concluiu.

Vale lembrar que Sérgio Guizé e Bianca Bin estão de volta às telinhas em 'Êta Mundo Melhor!', próxima novela das seis. A trama, escrita por Walcyr Carrasco, é uma continuação de 'Êta Mundo Melhor!', exibida originalmente em 2016. Enquanto o ator seguirá interpretando Candinho, a artista fará uma participação especial como Maria.

O aniversário de Sérgio Guizé

Recentemente, o ator Sergio Guizé compartilhou em suas redes sociais fotos ao lado da esposa Bianca Bin, celebrando a chegada de seus 45 anos, completados em maio.

"Feliz 45 anos", escreveu o ator na legenda da publicação. Nos registros, ele aparece sozinho em algumas fotos, enquanto em outras, o casal simula um selinho e aproveita para tirar selfies juntos.

Alguns famosos e colegas aproveitaram a publicação para parabenizar Sergio Guizé pelo aniversário. Ary Fontoura, que contracenou com o ator na novela Êta Mundo Bom, da TV Globo, comentou: "Parabéns, muita saúde e muitas alegrias em sua vida". Flavio Tolezani escreveu: "Viva! Parabéns, hermano [irmão]!". Já Monica Iozzi disse: "Parabéns, Guizus!!!! Vida longa!".

