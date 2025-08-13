Bianca Bin revela ‘exigência’ que a impede de voltar às novelas hoje em dia

Longe do elenco fixo de uma novela há alguns anos, a atriz Bianca Bin surpreendeu ao contar do que não abre mão ao pensar em voltar à TV

A atriz Bianca Bin é uma estrela da teledramaturgia brasileira, mas deixou saudade no público nos últimos. Isso porque, desde 2017, ela não faz parte do elenco fixo de uma novela. A última trama inteira dela foi O Outro Lado do Paraíso, da Globo. Desde então, a estrela fez apenas participações especiais em alguns capítulos das novelas. Agora, ela explicou o motivo do seu afastamento dos folhetins.

Em entrevista ao site UOL, Bianca Bin contou que não abre mão de ter duas folgas semanais quando está trabalhando. Porém, esta exigência é algo que a rotina das produções atuais não conseguem proporcionar. Por isso, ela não entrou para um novo elenco.

“Para mim, o descanso é imprescindível. Meu problema com a TV é que não conseguem garantir que eu terei duas folgas semanais. Eu digo humanamente e humildemente que não dou conta de gravar seis vezes por semanas. Quero uma relação mais saudável com o trabalho. Não quero romantizar o burnout, a estafa. Sei que muita gente não entende meu afastamento da TV, mas eu banco o incômodo de não agradar os outros com minhas escolhas”, declarou.

Além disso, a atriz comentou sobre como sente a pressão do público para retornar às novelas. “Eu adoro ouvir as pessoas falando que tem saudades de mim nas novelas. Sinto um grande carinho do público com esses pedidos, mas, como disse, descansar para mim é revolucionário. Eu tive uma estafa muito grande, porque foram dez anos gravando 6 dias com 1 dia de folga. Quando eu gravava novela, eu decorava 50 páginas de textos num domingo. É como se fosse um espetáculo por semana. Durante uma novela, ficava 11 horas direto no trabalho. Sinto que essa época foi um período necessário para fazer meu nome e construir uma vida estável para mim. Tenho noção dos privilégios que conquistei”, afirmou.

Bianca Bin fala sobre o casamento com Sergio Guizé

A atriz Bianca Bin abriu o coração ao falar sobre o casamento com o ator Sérgio Guizé. Juntos desde 2017, os dois se conheceram durante as gravações da novela 'Êta Mundo Bom!', da TV Globo, mas só engataram o romance mesmo após contracenarem juntos em 'O Outro Lado do Paraíso'.

Em entrevista ao 'Gshow', Bianca destacou a confiança na construção de sua relação com Guizé e garantiu que não sente ciúmes do amado. "Não tenho ciúmes, porque confio muito nele, mas um pouquinho é saudável também (risos). Quando ele está muito lindo, fico com um pouquinho de ciúmes, mas é saudável. Não gera crise no casamento", declarou ela.

Na sequência, a atriz revelou se o casal possui planos de aumentar a família. De acordo com Bianca Bin, os dois desejam, sim, ter filhos, mas só daqui algum tempo. "Ainda não temos agenda para isso, o trabalho tem nos consumido, mas tenho certeza que esse momento vai chegar, só não sei quando. Deixo para o universo, para Deus, tomar conta do futuro", concluiu.

Vale lembrar que Sérgio Guizé e Bianca Bin estão de volta às telinhas em 'Êta Mundo Melhor!', próxima novela das seis. A trama, escrita por Walcyr Carrasco, é uma continuação de 'Êta Mundo Melhor!', exibida originalmente em 2016. Enquanto o ator seguirá interpretando Candinho, a artista fará uma participação especial como Maria.

Leia também: Sergio Guizé fez exigência para atuar em Êta Mundo Melhor, diz site. Saiba qual