Samara Felippo responde comentários sobre seu relacionamento: 'Chega a ser patético'

A atriz Samara Felippo comentou as inúmeras reações que recebeu e rebateu as críticas após falar sobre seu relacionamento com o humorista Elidio Sanna

A atriz Samara Felippo voltou a falar sobre seu relacionamento com o humorista Elidio Sanna. Após revelar, em um podcast, que vive uma relação monogâmica, mas aberta, ela usou as redes sociais para comentar as inúmeras reações que recebeu e rebateu as críticas.

"Mas deve ser muito prazeroso mesmo dar opinião na vida dos outros. Meu Deus!!! Ainda mais quando tiram completamente do contexto e ninguém, a não ser jornalistas de verdade, sabe trazer algo dentro do contexto debatido. Mano, tanta coisa acontecendo e sério que eu viro "pauta"?", questionou ela.

Em seguida, falou: "Por debater, questionar, colocar dúvidas e dialogar sobre a minha vida?? Chega a ser patético. A p* da vida é minha. Se você é monogâmico, ótimo, seja feliz, procure o melhor pra você", falou ela.

"Se acha que ser não monogâmico não é pra você, é "errado", não seja!!! Vai viver criatura. Vai fazer algo por assuntos relevantes (...) Que coisa preguicenta, chata e careta do c*!!! Vamos cada um cuidar da sua vida. A minha sorte é que eu tenho saúde mental pra lidar com gente medíocre que segue e opina em site de fofoca", finalizou.

Samara Felippo rebate comentários - Foto: Reprodução/Instagram

O que disse Samara Felippo?

Durante participação no podcast Louva a Deusa na última segunda-feira, 19, ela falou sobre os acordo que tem com o namorado e classificou sua união como monogâmica, mas aberta. "Eu descobri isso depois, meu relacionamento é monogâmico, mas aberto", disse ela.

Que explicou: "Ele é afetivamente monogâmico. Eu, por enquanto, não consigo me apaixonar [por outros], sou [apaixonada] só por ele. Mas, ninguém tá proibido de nada. Eu não me interesso por outras pessoas, mas eu quero beijar outras pessoas".

Em seguida, ela foi questionada sobre a possibilidade de se apaixonar por outras pessoas. "Eu não vejo isso acontecendo agora, eu queria essa bagunça com ele",brincou a artista, que afirmou que ambos não marcam encontros com outras pessoas, nem compartilham esse tipo de experiência.

"Mas, se a gente está em um lugar que bate um tesão, um desejo por outra pessoa, que não seria em relação afetiva, eu não quero saber", declarou ela. O combinado é que os dois só dividiam experiências mais íntimas, o que ainda não aconteceu.

Quem é o namorado de Samara Felippo?

Humorista, Elidio Sanna cursou Física na faculdade antes de lançar carreira no meio artístico e ganhar fama como integrante dos Barbixas. De acordo com o site do grupo de comédia, em 2004, ele criou o Barbixas em parceria com Anderson Bizzochi e Daniel Nascimento, com quem já se apresentou em mais de 80 cidades da América Latina e da Europa. Além de trabalhar nos palcos e com um canal no YouTube, o trio também participou de filmes da Pixar como dubladores de dinossauros e focas.

