  Datas Especiais
  2. Rafael Zulu posta fotos raras com a esposa em data especial: 'Meu amorzão'
Datas Especiais / Casal lindo

Rafael Zulu posta fotos raras com a esposa em data especial: 'Meu amorzão'

O ator e apresentador Rafael Zulu compartilhou várias fotos com Aline Becker e comemorou os seis anos com a esposa com declaração

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 23/08/2025, às 18h19

Aline Becker e Rafael Zulu
Aline Becker e Rafael Zulu - Foto: Reprodução/Instagram

Rafael Zulu usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Ele completou seis anos ao lado da esposa nesta sexta-feira, 22, e fez questão de celebrar com uma bela declaração. 

Em seu perfil oficial, o ator e apresentador compartilhou uma sequência de cliques ao lado da amada, com o filho deles, Kalu, de três anos, e também com Luiza, de 18 anos, sua filha de outro relacionamento, e escreveu uma mensagem especial. 

"Hoje pude parar em alguns momentos pra observar essa mulher linda que o universo deu de presente pra mim. Ela sempre diz que eu melhorei muito depois que a conheci… pqp e foi mesmo! rs. Com ela aprendi que família é a melhor oportunidade que temos de querer voltar pra casa. Aline me mostra todos os dias que o amor precisa ser renovado e acima de tudo cultivado", começou. 

"Nesses 6 anos eu só quero dizer que amo você e amo o que a gente construiu junto, meu amor… nosso lar e a nossa família. Combinamos de viver juntos pra sempre, né? E assim será… Que Deus e os nossos orixás nos protejam e nos abençoem. Te amo meu amorzão…", completou. 

Nos comentários, Aline também se declarou para o marido. "A gente juntinho pra sempre! + vários 6 anos pra gente, meu amor, te amo", escreveu ela. 

Vale lembrar que Rafael Zulu e Aline Becker se casaram em Balneário de Camboriú, Santa Catarina, em uma cerimônia na praia, em outubro de 2023. 

Confira: 

Rafael Zulu expõe medo após episódio tenso com bebida

O ator Rafael Zulu relembrou uma situação tensa que passou no início do ano durante uma entrevista ao programa Fantástico, da Globo. O artista falou sobre o mal-estar que sentiu após consumir energético em excesso durante uma festa de família em fevereiro. Na época, ele precisou ser internado após sentir o coração acelerado e falta de ar. 

Em entrevista ao programa dominical, Rafael Zulu contou que nunca havia tido problemas ao misturar energético com bebidas alcoólicas. Desta vez, no entanto, teve uma reação que o assustou, mesmo estando acostumado ao consumo. Sua esposa também tomou a mesma mistura, mas não apresentou nenhum sintoma.

"Fui bebendo energético com gin e foi isso que eu fiz durante o dia inteiro. Eu devo ter bebido uma média de dois litros e meio junto com a minha esposa", recordou ele, que começou a se sentir mal e decidiu ir ao hospital. Após analisar os exames, a médica concluiu que ele estava tendo um quadro de fibrilação arterial, que é quando o coração bate fora do compasso.

Ele ainda foi alertado que o problema poderia se agravar para uma trombose ou um AVC (Acidente Vascular Cerebral). "Ouvir isso foi extremamente assustador", ele confessou. Por isso, ele ficou internado por quatro dias até que seus batimentos cardíacos voltassem ao normal. "Eu fiz todos os exames possíveis e eu não tenho absolutamente nada no coração. Eu sou exemplo claro que excedi e não foi bom o resultado", concluiu.

Leia também:Rafael Zulu divide clique encantador do filho caçula, Kalu: 'Lindo'

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

