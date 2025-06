Rafael Zulu expõe medo após episódio tenso com bebida: 'Extremamente assustador'

O ator Rafael Zulu relembrou uma situação tensa que passou no início do ano durante uma entrevista ao programa Fantástico

O ator Rafael Zulu relembrou uma situação tensa que passou no início do ano durante uma entrevista ao programa Fantástico, da Globo, exibida neste domingo, 15. O artista falou sobre o mal-estar que sentiu após consumir energético em excesso durante uma festa de família em fevereiro. Na época, ele precisou ser internado após sentir o coração acelerado e falta de ar.

Em entrevista ao programa dominical, Rafael Zulu contou que nunca havia tido problemas ao misturar energético com bebidas alcoólicas. Desta vez, no entanto, teve uma reação que o assustou, mesmo estando acostumado ao consumo. Sua esposa também tomou a mesma mistura, mas não apresentou nenhum sintoma.

"Fui bebendo energético com gin e foi isso que eu fiz durante o dia inteiro. Eu devo ter bebido uma média de dois litros e meio junto com a minha esposa", recordou ele, que começou a se sentir mal e decidiu ir ao hospital. Após analisar os exames, a médica concluiu que ele estava tendo um quadro de fibrilação arterial, que é quando o coração bate fora do compasso.

Ele ainda foi alertado que o problema poderia se agravar para uma trombose ou um AVC (Acidente Vascular Cerebral). "Ouvir isso foi extremamente assustador", ele confessou. Por isso, ele ficou internado por quatro dias até que seus batimentos cardíacos voltassem ao normal.

"Eu fiz todos os exames possíveis e eu não tenho absolutamente nada no coração. Eu sou exemplo claro que excedi e não foi bom o resultado", concluiu.

Especialista alerta

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Raphael Boesche Guimarães, médico cardiologista, mestre e doutor do instituto de cardiologia do Rio Grande do Sul, explica que o problema apresentado no famoso se deu por conta do exagero. Veja o que ele disse!

