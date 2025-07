Rafa Kalimann impressiona ao exibir barriga de grávida: 'Está enorme'

A atriz Rafa Kalimann encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos exibindo a barriga de sua primeira gestação

Rafa Kalimann usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 24, para compartilhar com seus seguidores imagens dos seus últimos dias.

Em algumas fotos postadas no feed, a atriz e influenciadora digital aparace exibindo sua barriga de grávida. Ela está à espera de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan. Além disso, a mamãe de primeira viagem mostrou registros de momentos de trabalho e também uma caixa com vários morango do amor, o doce do momento.

"Dias produtivos e divertidos ao mesmo tempo, trabalhos voltando com tudo depois do primeiro trimestre... reuniões, renovações importantes, visitas aos meus parceiros, amigos, início de mudança, muita comida e Morango do amor em excesso pra Zuza hahaha... Vale um dump de registros desse vai e vem intenso que eu amo", escreveu a artista na legenda da publicação.

O post recebeu vários elogios. "Tá muito linda", disse a atriz Alexandra Richter. "A Zuzinha já está enorme", escreveu uma seguidora. "A gravidez te deixando ainda mais bela", afirmou outra. "Simplesmente perfeita", falou uma fã. "A barriguinha mais linda do Brasil", comentou mais uma.

No último sábado, 19, Rafa falou sobre voltar a trabalhar após enfrentar muitos enjoos nos primeiros meses da gestação. "Fazendo prova de roupa pra semana... feliz que estou conseguindo voltar com ânimo e sem enjoos pra minha rotina de trabalho que eu amo. Meus primeiros meses não foram muito produtivos, foram desafiadores com as mudanças da gravidez...", disse a influencer, que decidiu manter segredo sobre o período de gestação.

Confira:

Rafa Kalimann tem desejo inusitado na gravidez

Grávida do cantor Nattan, a ex-BBB Rafa Kalimann está tendo alguns desejos inusitados durante a gestação da primeira filha deles, Zuza. Inclusive, o futuro papai se mostrou chocado ao ver a amada comendo algo bastante inusitado.

Com uma bacia de pipoca, a influencer surgiu se deliciando não apenas com o alimento feito do milho, mas também com alho. Descascando o alho, Rafa Kalimann contou que o come inteiro e que o deixa cozinhar com o milho na panela. Nattan então se mostrou impressionado com o gosto diferenciado da parceira. Saiba mais!

