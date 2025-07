Rafa Kalimann expõe mudanças no corpo durante gravidez e especialista alerta: 'Saúde emocional'

Na última semana, Rafa Kalimann desabafou sobre as transformações em seu corpo durante a primeira gestação, fruto de seu relacionamento com Nattan

Na última semana, Rafa Kalimann (32) desabafou sobre as mudanças em seu corpo durante a gravidez. À espera de sua primeira filha, fruto de seu relacionamento com Nattan (26), confessou que estava com a sensação de que seu corpo e o emocional mudaram "bruscamente".

"Meu Deus, tudo! É impressionante! Eu sinto que foi uma virada muito rápida a partir do momento que eu soube da gravidez. A sensação é que o corpo, o emocional e tudo muda bruscamente. É uma nova realidade física também (...) Meu guarda-roupa já está mudando porque minhas roupas já não estão me servindo, mas eu não quero mudar meu estilo", disse no programa Ambulatório da M.O.D.A.

Em entrevista à CARAS Brasil, Rafaela Schiavo explica que as mulheres podem ser afetadas pela mudança no corpo durante a gestação. "Quando ela preza muito, cuida muito e gosta daquilo que vê no espelho, e, de repente, durante a gestação, passa a não mais apreciar o que vê, isso pode afetar a saúde emocional", destaca.

"Seja pelo aumento de peso, que é natural, estamos falando de um bebê em crescimento, com seu próprio peso, além da placenta, do líquido amniótico e de outras mudanças que aumentam o peso corporal, seja pelas manchas que podem surgir, pelas estrias, pelo aumento dos seios... tudo isso pode impactar", acrescenta.

A psicóloga perinatal reforça que essa transformação pode afetar a mulher de tal forma que ela venha a apresentar algum problema de saúde emocional, especialmente quando essa pessoa já tinha uma relação com o próprio corpo que não incluía o desejo de mudanças.

"Ela começa a se ver no espelho de outra forma, e isso pode afetar sua autoestima. Então, dependendo da mulher, de como ela se via antes e de como se vê agora, e da importância que atribui a isso, pode afetar a saúde mental", finaliza sobre o caso da influenciadora digital.

