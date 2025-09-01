Pedro Scooby celebra os 10 anos dos filhos gêmeos com festinha dupla

O surfista Pedro Scooby realizou uma festinha dupla em comemoração aos 10 anos dos filhos gêmeos, frutos da antiga união com Luana Piovani

Dia de festa na casa de Pedro Scooby! O surfista organizou uma celebração dupla no domingo, 31, em comemoração aos 10 anos de vida dos filhos gêmeos, Bem e Liz. As crianças são frutos de seu antigo casamento com a atriz Luana Piovani.

Por meio das redes sociais, Scooby compartilhou com os seguidores alguns detalhes do evento dos pequenos. Nas imagens, é possível notar que os aniversariantes ganharam dois bolos temáticos. A decoração de Liz contou com balões cor de rosa, enquanto a de Bem foi feita em tons de azul.

" Uma década de vida do Bem e da Liz e eu me sinto abençoado demais por ter filhos tão incríveis ", escreveu o ex-participante do BBB 22 na legenda da publicação. A modelo Cintia Dicker, atual esposa de Pedro Scooby, também dividiu com o público um registro da celebração em família.

" Viva meus denguinhos! ", declarou a famosa. A pequena Aurora, de 2 anos, filha de Cintia e Pedro Scooby, também esteve presente na festinha dos irmãos. Vale lembrar que além de Bem e Liz, o surfista ainda é pai de Dom, de 13 anos, também do antigo casamento com Luana Piovani.

Filhos gêmeos de Pedro Scooby completam 10 anos - Foto: Reprodução / Instagram

Filhos gêmeos de Pedro Scooby completam 10 anos - Foto: Reprodução / Instagram

Filhos gêmeos de Pedro Scooby completam 10 anos - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Scooby (@pedroscooby)

Luana Piovani elogia postura de Pedro Scooby em criação do filho

A atriz Luana Piovani abriu o jogo ao falar sobre a maternidade e a relação com o filho mais velho, Dom, de 13 anos. O menino, fruto de seu antigo casamento com o surfista Pedro Scooby, decidiu deixar Portugal, onde residia com a mãe, para morar com o pai no Rio de Janeiro.

Em participação no quadro 'Pode Perguntar', do 'Fantástico', Luana elogiou Scooby perante a criação do primogênito do ex-casal. De acordo com a atriz, que não hesita em alfinetá-lo quando tem motivos, o surfista tem surpreendido positivamente com sua postura.

"Foi a melhor coisa que eu já fiz [deixá-lo ir morar com o pai]. Meu filho está bem, feliz. O meu ex-marido se tornou um pai melhor pois está mais responsável e dando conta de tudo, me surpreendendo positivamente", declarou ela.

A loira, que no início se mostrou contra a decisão de Dom em morar com o pai, explicou que ainda está aprendendo a lidar com a ausência diária do herdeiro. "Eu sangro todo dia por isso. Eu não estava preparada para ver meu filho sair debaixo da minha asa com 12 anos. Mas o que eu faço? Lambo minha ferida", disse Luana Piovani.

Leia também: Pedro Scooby sobre conflitos com Luana Piovani: 'Nunca vou ser o que ela quer'