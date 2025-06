Milena Toscano exibe fotos encantadoras no aniversário do filho caçula

Nas redes sociais, a atriz Milena Toscano abriu o álbum de fotos para comemorar o aniversário de quatro anos do filho caçula, Francisco

Milena Toscano usou as redes sociais nesta terça-feira, 24, para celebrar o aniversário de quatro anos de seu filho caçula, Francisco, fruto de seu casamento com Pedro Ozores. Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou um vídeo com vários momentos da vida do herdeiro e escreveu uma bela mensagem.

"Tico, meu Pitico! Você chegou rápido, mas sem avisar que vinha com tanta vida. Desde o comecinho, já mostrava quem era: determinado, corajoso, cheio de personalidade. Bravo! Você sabia o que queria antes mesmo de falar. E até hoje é assim. Teimoso, esperto, engraçado. Mas também doce, sensível, afetuoso. É drama, é comédia, é ação — tudo no mesmo dia", afirmou ela no começo do texto.

Milena, que também é mãe de João Pedro, de seis anos, falou sobre como a chegada do caçula mudou sua vida. "Ser sua mãe me virou do avesso. Me tirou do controle, me colocou no colo (do seu jeitinho!) e me ensinou que amar também é aprender a ceder, a escutar, a respirar fundo. Com você, aprendi que colo de mãe tem que ser firme… mas também mole. Você me desafia e me derrete na mesma intensidade. Me chama de princesa, repete mil vezes que me ama… e meu mundo inteiro se desmonta. Às vezes, só o meu colo serve. E mesmo nos dias difíceis, eu sei: ser sua mãe é uma das coisas mais intensas e incríveis que já vivi."

A atriz também falou sobre o relacionamento de Francisco com o irmão mais velho. "Você também é o fiel escudeiro, o companheiro inseparável do seu irmão. Vocês são opostos, contrastes ambulantes — e por isso mesmo, formam a dupla perfeita. Se completam no caos e no carinho. Ver vocês juntos é um espetáculo diário de amor, implicância e cumplicidade. Como pode dois meninos tão diferentes nasceram da mesma barriga? Que vocês carregam, cada um à sua maneira, um pedaço de mim e do seu pai. É uma loucura maravilhosa ver essa mistura ganhando vida, personalidade, caráter… Um orgulho que não se explica — só se sente. Um amor que me dobra, me expande, me transforma", acrescentou.

"Hoje você faz 4 anos. Quatro anos desse furacão doce que passa por mim todos os dias, bagunçando tudo — e deixando tudo mais vivo, mais bonito, mais amor. Meu valente. Meu carinhoso. Meu grude. Meu Tico. Te amo até onde as palavras não alcançam. E mais um pouquinho depois disso feliz dia, meu amor! Que sua vida seja uma deliciosa aventura feliz!", declarou a artista.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Milena Toscano (@milenatoscano)

Milena Toscano abre álbum de fotos de sua viagem ao Chile

Milena Toscano usou as redes sociais para mostrar algumas fotos de sua viagem. Ela decidiu passar alguns dias no Chile e chamou a atenção ao compartilhar imagens de um de seus passeio. Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a atriz aparece esbanjando beleza ao surgir usando um vestido longo, enquanto passeia em uma vinícola.

Em outros registros, a famosa aparece tomando vinhos e ao fundo é possível ver uma linda paisagem. "Chile! Que delícia foram esses dias! Marcelle, não tenho palavras pra agradecer o amor com que você e sua família me receberam! Dias incríveis e maravilhosos! Obrigada por cada risada e memória criada! Agora já quero voltar com a família toda!!!!! Me aguarde!", escreveu a famosa na legenda. Veja a publicação!

Leia também:Milena Toscano posta cliques raros com o pai em data especial: 'Meu orgulho'