MC Loma emociona com declaração no aniversário da filha: 'Nada igual'

Ela cresceu! MC Loma celebrou o aniversário de 3 anos da única filha, Melanie, com uma bela homenagem à pequena: 'Minha melhor amiga'

Dia de festa na casa de MC Loma! A cantora usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 9, para publicar uma homenagem emocionante a única filha, Melanie, que está completando 3 anos de vida na data de hoje.

Em celebração ao início novo ciclo da herdeira, a artista recordou alguns momentos marcantes vividos ao lado da pequena, incluindo o dia de seu nascimento, viagens em família, passeios e a primeira vez da filha em um parque de diversão na Disney. Na legenda, Loma abriu o coração e falou sobre a grande ligação entre as duas.

"Hoje fazem 3 anos que Deus me deu o presente mais lindo que mudou toda a minha vida, ter você na minha vida filha é ter uma vida leve, feliz, sem dores, você me ensina e me mostra que eu consigo ser tudo e ser forte todos os dias. Você é uma criança diferente de todas as outras, você é uma menininha meiga, feliz, leve, inteligente, única. Nunca vi nada igual, quando eu tava grávida, eu sempre pedia a Deus pra me dar uma neném feliz, meiga, que fosse minha melhor amiga e ele me deu exatamente do jeitinho que pedi", escreveu a famosa.

"Obrigada por ter me escolhido pra ser sua mamãe meu amor, eu amo dividir a vida e todos os momentos com você, que Deus te abençoe e te livre de todo olho gordo, inveja e mal, mamãe te ama muito e sempre vai tá do seu lado em toda sua vida, te amo minha: menininha, pingulingu, docinha, melanina, meni, cachinhos, amoinho, gatinha", completou MC Loma.

Vale lembrar que, em 2024, no aniversário de 2 anos de Melanie, a famosa realizou um festão com o tema do filme infantil Toy Story. Em imagens publicadas por Loma na época, foi possível perceber o quanto a pequena se divertiu no evento. Apesar da timidez ao chegar no local, ela logo se soltou e esbanjou fofura na festinha.

MC Loma e a filha, Melanie - Reprodução/Instagram

MC Loma com a filha, Melanie - Foto: Reprodução / Instagram

Melanie, filha de MC Loma - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paloma Santos (@lomma)

MC Loma revela truque para não perder roupas após emagrecimento

Recentemente, MC Loma, dividiu com os seguidores os resultados de sua nova rotina fitness. Através das redes sociais, a cantora revelou que devido a dieta e treinos diários na academia, precisará renovar o guarda-roupa em breve.

Por meio de seus stories no Instagram, Loma surgiu usando um shorts branco e não escondeu a surpresa ao perceber que a peça estava bastante larga em seu corpo. Para não 'perder as roupas', a famosa contou que aderiu a um truque com alfinete para seguir vestindo os looks que já possui.

"Eu ia comprar roupa para mim, olha isso. Cabem três de mim aqui dentro. Para vocês pode parecer normal, mas para mim é chocante. Olha como tive que usar o shorts. E eu coloquei na minha cabeça que quero usar esse shorts hoje. Está dois braços sobrando. Quando você levanta do caixão, o enterro acaba", declarou MC Loma, mostrando o shorts folgado.

Leia também: Mc Loma explica porque ainda não mostrou o corpo após cirurgias plásticas