Marido de Gloria Pires abre o coração no aniversário da filha, Ana Morais

O cantor e compositor Orlando Morais, marido de Gloria Pires, prestou uma bela homenagem no aniversáro da filha, Ana Morais

Orlando Morais usou as redes sociais para comemorar o aniversário de sua filha, Ana Morais, que completou 25 anos nesta terça-feira, 10. Em seu perfil oficial, o cantor e compositor, marido da atriz Gloria Pires, compartilhou uma foto de quando a herdeira era bebê e outra mais recente, e escreveu uma homenagem especial.

"Parabéns minha filha amada do coração. Ana é um presente na vida de todos nós, sua sabedoria nos surpreende desde a infância, um olhar doce e firme sobre tudo, tem um humor refinado que às vezes me mata de rir, e é elegante até quando se irrita. Ana tem atitudes lindas, um olhar cheio de amor e compaixão, e sua força enche meu coração de alegria e esperança", disse o artista no começo do texto.

Em seguida, Orlando falou sobre os talentos da filha e exaltou sua voz. "No começo achávamos que ela ia seguir o caminho do humor, herdando o talento do avô Tuneca (Antônio Carlos), mas Ana nos surpreendeu com uma voz impressionante, uma voz única e cheia de personalidade. Eu peço a Deus que o seu canto faça com todos os corações, o que ela fez com meu: Ilumine. Filhinha, obrigado sempre pelo seu amor. Parabéns!!! Te amo", completou a homenagem.

Além de Ana, Orlando Morais e Gloria Pires também são pai de Anttónia, de 32 anos, e Bento, de 20. A atriz também é mãe de Cleo, de 42, de seu relacionamento com o cantor Fábio Jr.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Orlando Morais (@orlandomorais62)

Gloria Pires curte férias em Paris com a filha, Ana Morais

Gloria Pires curtiu um período de férias com a filha, Ana Morais, e o marido, Orlando Morais, em Paris, na França, e encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um momento da viagem.

Em seu perfil no Instagram, a atriz postou um vídeo em que aparece durante um passeio com Ana. Na gravação, as duas exibem o look que estão usando e fazem algumas poses. "Iniciando a semana em Paris com a minha perfeição, Ana Morais. Depois de um ciclo tão maravilhoso gravando Sexa o filme, um descanso merecido. Ótima semana Glorioses", disse a artista na legenda. Veja a publicação!

Leia também:Orlando Morais se declara para Gloria Pires em data especial: 'Nossa vida linda'