  Datas Especiais
  Mãe de Flávia Alessandra ganha festa especial para celebrar seus 77 anos; veja
Datas Especiais / FELIZ ANIVERSÁRIO!

Mãe de Flávia Alessandra ganha festa especial para celebrar seus 77 anos; veja

A atriz Flávia Alessandra usou as redes sociais para mostrar como foi a comemoração do aniversário de sua mãe, Rachel Costa, que completou 77 anos

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 10/09/2025, às 07h06

Flávia Alessandra
Flávia Alessandra - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Flávia Alessandra usou as redes sociais nesta terça-feira, 9, para mostrar como foi a comemoração do aniversário de sua mãe, Rachel Costa, que completou 77 anos. A celebração contou com a presença da filha dela, do marido Hélio Costa e do genro Otaviano Costa.

“Dia da nossa diva”, escreveu Flávia em uma das postagens, exibindo Rachel em um vestido florido, sorridente diante do bolo. A aniversariante também surgiu em clima de romance com o marido, com quem está casada há 58 anos.

Rachel Costa, mãe de Flávia Alessandra, ganha festa de aniversário — Foto: Reprodução/Instagram
Homenagens

Mais cedo, Rachel ganhou homenagens nas redes sociais. "Kekel é a minha musa inspiradora. Tem a energia de uma artista… daquelas que chegam e mudam o astral de qualquer lugar !! Foi ela quem pegou na minha mão e me levou até os meus maiores sonhos", escreveu Flávia Alessandra.

"Acreditou, vibrou e incentivou tudo aquilo que um dia foram só desejos de uma criança… é a prova viva de que acreditar, apoiar e amar pode transformar destinos inteiros. Te amo muito, mãe ! Dançar a música da vida ao seu lado é o nosso maior presente", complemetou.

"Hoje é dia dela, da vovó Rachel! Minha avó, amiga, conselheira e grande parceira nessa vida. Que sorte a nossa! A mulher mais alto astral que eu conheço. Que sigamos sempre juntinhas, aproveitando a vida boa. Te amo muito. Feliz aniversário!", desejou Giulia Costa, filha mais velha de Flávia, para a avó.

Em julho, Rachel usou as redes sociais para celebrar mais um ano de união com Hélio e se declarou ao marido em uma publicação romântica. "Hoje, 58 anos de casada com ele e uma família linda! Obrigada, Senhor, pelos três filhos maravilhosos e sete netos divinos! Há 58 anos casados e felizes juntos!", escreveu ela. Além de Flávia, os dois também são pais de Hélio Costa e Keila Azevedo.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

