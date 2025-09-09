Mãe de Fabiana Justus resgata fotos da infância no aniversário da filha: 'Quanto amor'

A influenciadora digital Fabiana Justus completou 39 anos e ganhou uma bela homegem de sua mãe, Sacha Chryzman, nas redes sociais

Sacha Chryzman usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua filha, a empresária e influenciadora digital Fabiana Justus, que completou 39 anos nesta terça-feira, 9.

Em seu perfil no Instagram, a ex-mulher de Roberto Justus compartilhou várias fotos ao lado da herdeira, incluindo algumas de quando ela era criança, e prestou uma bela homenagem. "Dia 9/9, hoje é seu dia, Fabiana Justus, minha filha amada", começou o texto.

"Quantos momentos lindos registrados na memória e em muitas e muitas fotos, quantas coisas vivemos juntas e ainda iremos viver, quanta troca e cumplicidade, quanto amor e admiração nesses seus 39 anos! Como eu te amo filha, você é um ser humano especial, generoso, inspirador, lindo por dentro e por fora e é por isso que Deus te abençoa todos os dias da sua vida!", declarou.

"Fabi eu te desejo sempre muita saúde, muita felicidade e que tudo de bom que você desejar na vida, você alcance, porque você merece! Te amo infinita e incondicionalmente! You are my sunshine, you make me happy when skies are gray!", completou Sacha, que também é mãe de Ricardo Justus.

Confira:

Fabi Justus conta que Rafa Justus não estava no grupo dos irmãos

Recentemente, Fabiana Justus e Rafaella Justus foram as convidadas do Pé No Sofá Pod, comandado por Flávia Alessandra e Giulia Costa, e durante o bate-papo, elas falaram sobre a questão da diferença de idade entre elas e os outros irmãos.

A empresária e influenciadora digital, filha de Roberto Justus com Sacha Chryzman, contou que antes os irmãos tinha dois grupos de conversam, sendo um para assuntos "adultos" e outro com a irmã mais nova. Quando a herdeira de Justus com Ticiane Pinheiro chegou na adolescência, eles passaram a ter um único grupo.

"Sabe quando eu percebi que você [Rafaella] cresceu de fato? A gente tinha dois grupos no WhatsApp, um era 'Justus Family' e outro era 'Justus Family 2', com a Rafa. Porque tinha assuntos que a gente não podia falar na frente dela", revelou Fabiana. "A maior excluída", brincou Rafaella.

"Quando o 'Justus Family 2' virou o oficial e eliminados o outro, eu falei: 'agora, ela cresceu', e ela entrou no grupo dos irmãos. Foi quando a gente viu que ela era uma de nós", completou a influenciadora digital. "Viram que eu não sou a 'dedo-duro'", comentou a jovem. Confira!

