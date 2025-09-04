Fabi Justus conta que Rafa Justus não estava no grupo dos irmãos: 'Excluída'

A influenciadora digital Fabiana Justus explicou o motivo de Rafaella Justus não fazer parte do grupo com os irmãos mais velhos; confira!

Fabiana Justus e Rafaella Justus foram as convidadas do Pé No Sofá Pod, comandado por Flávia Alessandra e Giulia Costa, e durante o bate-papo, elas falaram sobre a questão da diferença de idade entre elas e os outros irmãos.

A empresária e influenciadora digital, filha de Roberto Justus com Sacha Chryzman, contou que antes os irmãos tinha dois grupos de conversam, sendo um para assuntos "adultos" e outro com a irmã mais nova. Quando a herdeira de Justus com Ticiane Pinheiro chegou na adolescência, eles passaram a ter um único grupo.

"Sabe quando eu percebi que você [Rafaella] cresceu de fato? A gente tinha dois grupos no WhatsApp, um era 'Justus Family' e outro era 'Justus Family 2', com a Rafa. Porque tinha assuntos que a gente não podia falar na frente dela", revelou Fabiana. "A maior excluída", brincou Rafaella.

"Quando o 'Justus Family 2' virou o oficial e eliminados o outro, eu falei: 'agora, ela cresceu', e ela entrou no grupo dos irmãos. Foi quando a gente viu que ela era uma de nós", completou a influenciadora digital. "Viram que eu não sou a 'dedo-duro'", comentou a jovem.

Ainda durante o papo, Rafaella, que está com 16 anos, também falou sobre quando se deu conta da diferença de idade entre os irmãos. "A gente tem um jantar de família uma vez por semana e eu comecei a frequentar a partir dos meus sete anos. Eu comecei a perceber que eles já tinha passado por absolutamente tudo que eu passei e que eles me guiam em absolutamente tudo. Foi mais ou menos aí que eu percebi: 'eles viveram tudo o que eu estou vivendo há muito tempo', mas mesmo assim, continuamos muito unidos", disse ela.

Vale lembrar que Roberto Justus tem cinco filhos. Além de Fabiana, que está com 38 anos, o empresário e Sacha também são pais de Ricardo Justus (41). Com a empresária Gisela Prochaska, ele teve Luiza Justus (32), e com a atual esposa, a influenciadora Ana Paula Siebert, Justus tem Vicky (5). Já Rafaella tem uma irmã por parte de mãe: Manuella (6), filha de Ticiane Pinheiro com o jornalista César Tralli.

Fabiana Justus detalha primeiro contato com doador de medula

Fabiana Justus abriu o jogo sobre como foi o primeiro contato com seu doador de medula óssea. Ela foi diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda (LMA) no início de 2024 e precisou passar por um transplante. Em um trecho de sua participação no Pé no Sofá Pod, de Giulia Costa e Flávia Alessandra, postado com exclusividade pelo perfil do Hugo Gloss, a empresária e influenciadora digital contou que só pode escrever uma carta com seis linhas para o doador.

A filha de Roberto Justus, então, contou que agradeceu ao doador por poder ver seus três filhos crescerem. Ela é mãe das gêmeas Sienna e Chiara, de seis anos, e de Luigi, de dois, frutos de seu casamento com Bruno Levi D'Ancona. "Um ano do transplante eu posso mandar uma carta anônima. Eles me deixaram escrever seis linhas. O que você escreve em seis linhas para a pessoa que salvou a sua vida. Eu escrevi que graças a ele [o doador], eu estou vendo os meus três filhos crescerem. Que vou ser eternamente grata e que não vejo a hora de poder pessoalmente agradecê-lo", contou.

Fabiana contou que a pessoa que fez a doação é dos Estados Unidos e que tem 25 anos. "São as duas informações que eles passam. Eu não sabia mais nada", acrescentou ela, explicando que foi informada de que ele poderia não querer responder à carta ou conhecê-la. Mas após um tempo ela recebeu uma resposta do doador. Veja o relato completo!

Leia também:Rafaella Justus reage à nova conquista do padrasto, César Tralli