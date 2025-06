Luiza Possi reflete sobre a chegada dos 41 anos: 'Fim de um ciclo profundo'

Em celebração ao seu aniversário, a cantora Luiza Possi refletiu sobre os desafios e aprendizados de seus primeiros 40 anos de vida

Dia muito especial para Luiza Possi! A cantora, que completa 41 anos de vida nesta quinta-feira, 26, aproveitou a data comemorativa para compartilhar com o público uma profunda reflexão a respeito do fim de um ciclo e o início de outro.

Em seu perfil oficial, Luiza compartilhou um vídeo falando sobre os aprendizados e desafios enfrentados ao longo de seus primeiros 40 anos de vida. A filha de Zizi Possi ainda ressaltou que se sente mais livre e desprendida de 'padrões' seguidos no passado.

"Com 40 anos a gente se liberta, a gente começa a ser indivíduo, poder fazer diferente daqui para frente. Poder ser livre, de todas as amarras e todos os preceitos, de como a gente achou que deveria viver a vida. Agora, eu começo a viver a vida do jeito que ela realmente tem que ser vivida, e não do jeito que eu cativamente me sentia presa a padrões que eu achava que deveria existir", declarou ela em um trecho do registro.

Na legenda, Luiza Possi acrescentou: "Hoje é meu aniversário. E não é só mais um ano… é o fim de um ciclo profundo. Os 40 foram intensos, me viraram do avesso, me reconstruíram por dentro. Tive que soltar versões antigas de mim, me despedir de ilusões, encarar medos, renascer".

" Agora, aos 41, não carrego mais a pressa de provar nada. Só o desejo genuíno de viver com mais verdade, mais presença e mais paz. Completei um ciclo. E estou pronta para viver o próximo com tudo o que aprendi e tudo o que ainda nem sei", concluiu a aniversariante do dia.

Luiza Possi reforça importância da fé em nova fase

"Sou só amor e gratidão por tudo o que está acontecendo na minha vida". A frase é de Luiza Possi, que este ano entrou em uma nova fase na carreira como apresentadora do podcast Prosperidade 360. À frente da atração, a artista reforça a importância da fé em sua caminhada e não esconde a animação para seus novos projetos.

"A fé é completamente fundamental na minha vida, o pilar mais importante. Se não se tem fé, você não acredita, não sonha e não coloca energia no que faz", começa Luiza Possi, em entrevista à CARAS Brasil. "Desde que eu encontrei com Jesus, minha fé foi redobrada, e as coisas têm acontecido de uma maneira muito bonita e inédita”, continuou; confira o bate-papo completo!

