Zizi Possi revela como é a relação com Luiza Possi: ‘Fases terríveis’

A cantora Zizi Possi desabafou sobre sua relação de altos e baixos com a filha, Luiza Possi: ‘Não sei como vai ser agora'

A cantora Zizi Possi surpreendeu ao contar como é sua relação com a filha, a cantora Luiza Possi. Ela contou que as duas possuem uma relação entre altos e baixos dependendo da fase da vida por causa das diferenças nas personalidades delas.

"A Luiza e eu somos muito diferentes, neste momento. Já não fomos, mas neste momento somos muito diferentes. Sucesso para mim é uma coisa e para ela é outra. Às vezes, é meio radioativo, dependendo da situação. Eu sinto que é mais difícil para ela do que para mim", disse em entrevista ao podcast Tantas Tempos.

Então, Zizi contou sobre a mudança de religião da filha, que se tornou evangélica. "Isso trouxe para elas consequências profissionais e pessoais, algo que uma conversão traz mesmo. Não é a minha praia, mas tô vendo que ela está feliz e realizada. Pra mim tá tudo lindo", afirmou ela, e completou: "A gente já passou por fases muito emocionantes, muito íntimas, e por fases terríveis. Não sei como vai ser agora, será uma surpresa. Veremos o que temos para o jantar".

Luiza Possi revela perseguição de fã

A cantora Luiza Possi surpreendeu o público ao revelar pela primeira vez uma situação inusitada do início de sua carreira. Em participação no programa 'Que História É Essa, Porchat?', do GNT, a artista contou que, há 22 anos, foi perseguida por um 'fã' no Amazonas durante sua passagem no local.

Para evitar preocupação, Luiza disse que sua mãe, Zizi Possi, nunca soube da história e, por isso, seria a primeira vez que ela contaria publicamente a situação. De acordo com a famosa, um homem que se identificou como Luís passou a persegui-la dentro de um hotel onde estava hospedada.

"Era o dia seguinte do show, ligaram para o hotel e falaram: 'Aqui é o Luís, quero falar com a Luiza''. A minha produtora, que era minha melhor amiga, falou que era para ligar depois, porque estávamos indo embora", iniciou Luiza Possi, contando que precisou retornar ao hotel por conta das fortes chuvas que caíam na cidade.

Em seguida, a filha de Zizi relatou que o homem insistiu e chegou a realizar diversas ligações para seu quarto. "Duas horas da manhã, toca o telefone. 'Você não dorme não? É o Luís. E eu estou indo aí no quarto, eu estou dentro do hotel'", recordou. Sua produtora, então, avisou a recepção do local sobre o incômodo, mas o 'fã' seguiu a perseguindo.

"Ele ligou. 'Não adianta ligar na recepção não'. Eu falo e lembro da sensação de pânico. Ligamos para o segurança e ele ligou de novo. 'Não adianta ligar para o segurança, eu estou chegando'. Então eu não sei como ele sabia tudo que estava acontecendo", afirmou a cantora.

Por fim, Luiza Possi revelou que, na verdade, o homem se chamava Carlos e acabou sendo detido no dia seguinte. "Levou para a delegacia da cidade e prendeu. Ele falou assim: 'Não adianta me prender, porque eu estou atrás dela, e eu vou continuar até eu pegar ela", relatou.