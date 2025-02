A atriz Luciele Di Camargo publica novas fotos ao lado do marido, Denilson, e dos filhos, Maria Eduarda, de 13 anos, e Davi, de nove

A atriz Luciele di Camargo, de 47 anos, surpreendou os fãs na tarde desta sexta-feira, 14, ao publicar novos cliques ao lado da família por meio de seu perfil no Instagram. Isso porque a irmã do cantor sertanejo Zezé Di Camargo compartilhou fotos ao lado do marido, o comentarista Denilson, e dos filhos, Maria Eduarda, de 13 anos, e Davi, de nove .

Na legenda das imagens, a famosa escreveu que lamentou a pouca quantidade de registros ao lado dos pequenos. "Procurando fotos na galeria para postar um carrossel e só achei essas, com isso descobri que só faço vídeos. E vocês, ainda tiram fotos?", questionou.

Na seção de comentários, os herdeiros do casal foram muito elogiados pelos seguidores e impressionaram. "Gente, eles estão enormes", comentou um. "Tua filha é maior que você e você parece uma menininha", escreveu mais.

Luciele di Camargo e Denílson são casados desde 2010.

Confira, abaixo, os registros:

Luciele Di Camargo festeja após Denilson assinar com a Globo

O comentarista esportivo Denilson é o novo funcionário da Globo. O ex-atleta assinou com a empresa dos Marinho para ter um programa inédito no SporTV, fazer participações no Globo Esporte SP e também acompanhar a cobertura dos jogos da Seleção Brasileira.

Luciele, por sua vez, escreveu um texto publicado nas redes sociais para exaltar o talento do marido e seu profissionalismo. Inclusive, ela entregou que o desejo de ir para a Globo é algo que existe há bastante tempo. Confira!

