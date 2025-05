Denilson recorda 'mudança' de Zezé Di Camargo em início de namoro com Luciele

Casado com Luciele Di Camargo, Denilson relembrou o início da união com a irmã de Zezé e revelou como a família do cantor o recebeu

Em breve, Denilson e Luciele Di Camargo completarão 15 anos de casados! Juntos desde 2010, o ex-jogador de futebol e a atriz são pais Maria Eduarda e Davi. Em entrevista ao 'O Globo', o atleta relembrou o início do romance e revelou como foi a recepção da família da companheira.

De acordo com Denilson, ele e Zezé Di Camargo, um dos irmãos de Luciele, já se conheciam e possuíam uma relação amigável. O comportamento do cantor, no entanto, acabou 'mudando' após o romance com a atriz vir à tona.

O ex-jogador explicou que tanto Zezé quanto os demais familiares da esposa deixaram de tratá-lo como uma celebridade. " Quando entrei para a família Camargo, o contato que eu tinha amigável [com Zezé] passou a ser mais ríspido porque comecei a namorar a irmã. Eles começaram a me tratar não como a celebridade do futebol, mas como um cara que estava envolvido com a Luciele. Queriam saber quais intenções eu tinha com ela", relatou ele.

O namoro entre Denilson e Luciele foi prontamente aprovado pela família Camargo, com quem o famoso possui uma ótima relação. "Isso me chamou a atenção por conta do cuidado, respeito e amor deles por ela. Eu vi uma família muito bacana quando você começa a conviver", declarou.

"Um dos pontos mais importantes da minha relação com eles é que nos identificamos com os valores. A relação com eles é maravilhosa. Temos um convívio bem transparente", completou o atleta, rasgando elogios aos Camargos.

Os filhos de Denilson e Luciele Di Camargo

Recentemente, Luciele Di Camargo surpreendeu os fãs ao publicar novos cliques ao lado do marido, Denilson, e dos dois filhos do casal, Maria Eduarda, de 13 anos, e Davi, de nove.

No entanto, o que chamou a atenção dos internautas foi o quanto os herdeiros cresceram. Nos comentários da postagem, diversos seguidores de Luciele deixaram mensagens carinhosas elogiando as crianças.

"Gente, eles estão enormes", comentou um. "Tua filha é maior que você e você parece uma menininha", escreveu outro; confira os registros!

