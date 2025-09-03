Luciano Huck aproveita aniversário de 54 anos para fazer apelo: 'Meu pedido'

O aniversário de Luciano Huck é nesta quarta-feira, 03, e o apresentador aproveitou a data especial para fazer um pedido aos seguidores

O apresentador Luciano Huck completa 54 anos nesta quarta-feira, 3, e aproveitou a data para fazer um pedido especial aos seguidores. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ele pediu como presente de aniversário apoio financeiro para Stephanie de Jesus, mãe de quadrigêmeos em Cipó, no interior da Bahia.

"Hoje é meu aniversário! Estou ficando velho e estou trabalhando. Eu sou muito grato pela vida, por tudo que ela me deu, pela minha família, pelo meu trabalho, pelo carinho que recebo todo dia de todo mundo. Dedico a minha vida a tentar fazer o bem. 'Plante boas sementes que você colherá bons frutos'", iniciou o marido de Angélica na publicação.

"Eu queria no dia do meu aniversário contar uma história", continuou ele, que mostrou uma foto da mulher. "A Stephanie é de Cipó, no interior da Bahia e tem 23 anos. E acabou de dar à luz a quadrigêmeos. Pedro Henrique, Pedro Lucas, Pedro Gael e Aurora. E ela já tinha uma filha de seis anos, ou seja, ela está com cinco filhos. E quem tem filho sabe o quanto custa, o trabalho que dá. Imagina quatro de uma vez só com uma pequena em casa. Não consigo nem imaginar", continuou.

Em seguida, contou que a família está passando por dificuldades e fez um apelo: "O meu pedido de aniversário é o seguinte. Que você que gosta de mim participe da vaquinha da Stephanie. Vamos juntos ajudar essa família. Você pode doar qualquer valor, qualquer real vale e esse vai ser meu presente de aniversário de hoje", falou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

No aniversário de Luciano Huck, Angélica faz declaração especial

E a esposa de Luciano Huck, Angélica, não deixou a data passar em branco. Durante a madrugada, ela publicou um vídeo nas redes sociais para homenageá-lo e demonstrar todo o seu amor. No registro, a loira colocou várias fotos de momentos especiais ao lado do marido, com quem teve os três filhos, Joaquim Huck, Benício Huck e Eva Huck, e falou sobre estarem há duas décadas juntos, dividindo suas vidas.

"Meu amor, 54 anos e 20 ao meu lado. Risadas, aventuras e nossos três maiores presentes: Joaquim, Benício e Eva. Você é meu porto seguro e inspiração. Que venha mais saúde, leveza e brilho nos olhos. Te amo ontem, hoje e sempre. Feliz aniversário", escreveu na legenda. "Te amo ao infinito e alem", respondeu o apresentador nos comentários.

Veja também: Luciano Huck ‘corta' fofoca sobre vida pessoal na Dança dos Famosos