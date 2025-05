Lucas Lima vive perrengue com carro blindado: ‘Muito chato'

O cantor e músico Lucas Lima relatou um perrengue que viveu com seu carro blindado nesta semana: ‘Ninguém vai me derrubar’

O cantor e músico Lucas Lima relatou um perrengue chique que viveu nesta semana com seu carro blindado. O artista contou que o vidro da janela do carro travou aberto e ele precisou andar pela cidade de São Paulo desse jeito.

"Ninguém vai me derrubar. Sabe por quê? Porque eu já estou no chão. O meu dia estava indo tão bem até que a janela do carro travou aberta e o carro é blindado, ele não fecha nem embaixo de soco. Eu tinha que levar para o lugar da blindagem, mas eu estava em São Paulo e o lugar é em Barueri, em um trânsito das 4”, disse ele.

Então, Lucas contou o que aconteceu por lá. "Eu fui lá, fiquei uma hora e meia lá e os caras não conseguiram consertar, eles só conseguiram fechar. Dando rolê em São Paulo de janela aberta com o celular escondido no sovaco. Eles disseram que, para consertar, precisa de pelo menos dois dias do carro lá, é no mínimo, deixa aí e a gente vê como faz”, afirmou.

Por fim, ele comentou: "Como eu levo ele para Barueri e sigo a vida? Vou pegar um uber e deixar o rim lá para pagar? Ainda não sei como vou fazer, por enquanto estou com o carro que não abre a janela. está fechado, mas não abre a janela. Nos lugares que têm reconhecimento facial, tenho que abrir a porta, fazer a caminhada da vergonha, botar a cara lá, desculpa galera… É muito chato. Eu sei que na escala dos problemas do mundo, é um problema pequeno, mas deixa eu dar minha reclamada aqui, todo mundo reclama”.

Outro perrengue na vida de Lucas Lima

O cantor e músico Lucas Lima usou as redes sociais para compartilhar que passou por uma situação chata durante uma ida ao shopping em abril. Em seu relato, ele contou que passou por um perrengue ao ficar preso no Shopping Iguatemi Campinas.

“Tô preso dentro do shopping. As portas estão todas trancadas, o elevador parou de funcionar e a escada de incêndio está sem maçaneta. Então, sorte que eu só estou com pressa. Se estivesse pegando fogo, eu estava morto”, disse o artista.

Em nota enviada à imprensa, o shopping explicou o que aconteceu. "O Iguatemi Campinas informa que registrou uma instabilidade pontual no elevador de acesso para a academia na manhã desta quarta-feira. A ocorrência foi prontamente solucionada e o cliente já deixou o empreendimento, em segurança. O shopping reforça que cumpre todas as sinalizações de emergência e que todo sistema de combate ao incêndio opera regularmente conforme normas de segurança e legislação vigentes".

