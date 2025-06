Lucas Lima rebate acusação de que teria negado beijo de fã: ‘Deu um tapa’

Lucas Lima explica situação com mulher que tentou dar um beijo nele após abraço e rebate as críticas: ‘Ficou falando coisas ofensivas’

O cantor e músico Lucas Lima foi alvo de boatos após um vídeo circular pelas redes sociais. Nas imagens, ele foi acusado de ter negado um beijo de fã após um abraço durante um encontro com admiradores. O vídeo viralizou, mas o artista se pronunciou para rebater.

Lucas explicou o contexto da situação e qual era a postura da mulher que aparece nas imagens. Ele contou que chegou a levar um tapa da mulher que pediu o beijo e que foi ofendido por ela. Por isso, o artista chegou ao seu limite e recuou quando ela se aproximou.

"Acabei de ver isso… A mulher estava PODRE de bêbada, quando eu cheguei ela me deu um puxão, eu educadamente disse “sem puxar, por favor”, foi quando ela deu um TAPA no meu ombro, ficou falando coisas ofensivas enquanto eu atendia as outras pessoas e no final “pediu um abraço” e veio pra cima, aí cheguei no meu limite. Mas ok, é bem mais legal apedrejar o “artista”. Valeu!", disse ele em um comentário na página do Instagram Zircomedia.

Lucas Lima mostra foto chorando nas redes sociais

No último final de semana, o cantor e músico Lucas Lima emocionou seus fãs ao aparecer chorando. Ele compartilhou uma selfie com os olhos cheios de lágrimas após um momento de emoção em sua casa.

Na legenda, ele desabafou sobre ninguém saber o que se passa na vida do outro. "Aquela lavada de louça chorando depois de um dia impossível pra lembrar quem precisar ouvir: ninguém sabe. Ninguém sabe o nosso corre, ninguém sabe de onde a gente veio, o que passou nem o que passa, o que venceu nem a sequela que ficou. Ninguém sabe as coisas que a gente ouve calado todo dia, os desaforos e desafios, as agressões que a gente sofreu e sofre, ninguém sabe dos tombos, das injustiças que a gente vive e comete", disse ele.

E completou: "Todo mundo acha que sabe, mas ninguém sabe. Por isso a gente tem que se conhecer. Porque aí a gente até balança, chora escondido lavando louça, mas para em pé. Amanhã tem de novo. Luz e sombra. Chiaroscuro. Yin-Yang. A porra toda. Vamo".

