Longe da TV, Mauricio Kubrusly faz rara aparição em aniversário de 80 anos

Ex-repórter da Globo, Mauricio Kubrusly se afastou da TV em 2019 após diagnóstico; veja foto atual do jornalista

O jornalista Mauricio Kubrusly fez uma rara aparição no último domingo, 28, dia em que completou 80 anos de vida. Em seu perfil oficial, a família do ex-repórter da TV Globo compartilhou com os fãs uma nova foto do comunicador sorridente em um dia de praia.

“ A primeira é quando ninguém acredita, e ressuscita por amor “, diz a mensagem escrita no registro do veterano. Nos comentários da postagem, diversos admiradores de Kubrusly deixaram mensagens carinhosas, desejando muita saúde ao jornalista e ressaltando a saudade que sentem de seu trabalho nas telinhas.

“Continuarei admirando esse profissional. Como faz falta suas reportagens… Saúde e vida longa“, declarou uma seguidora. “Parabéns mestre! Vida longa! Referência sempre!“, disse outra. “Parabéns, Mauricio! Que o seu mundo seja colorido sempre!“, escreveu uma terceira. “Parabéns pra esse grande jornalista, que Deus o abençoe“, falou mais uma.

Mauricio Kubrusly, que foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT), está afastado da profissão desde 2019. Atualmente, o jornalista vive no sul da Bahia com a esposa, a arquiteta Beatriz Goulart. Devido ao avanço da doença, o comunicador já não se recorda mais de sua carreira.

Em 2024, o Globoplay, plataforma de streaming da Globo, lançou o documentário ‘Kubrusly: mistério sempre há de pintar por aí’. A obra sobre o veterano mostra reportagens realizadas ao longo de sua carreira de 34 anos na emissora, além de abordar detalhes de sua vida pessoal.

Veja a foto atual de Mauricio Kubrusly:

Astro de Hollywood recebeu mesmo diagnóstico de Mauricio Kubrusly

O ator Bruce Willis também vive com demência frontotemporal, mesmo diagnóstico de Mauricio Kubrusly. O astro de Hollywood descobriu a doença em 2023 e, desde então, vive de forma reservada com a família, longe dos holofotes. Ele, inclusive, se afastou dos trabalhos.

No domingo, 28, o programa ‘Fantástico’, da TV Globo, exibiu uma entrevista inédita com Emma Heming Willis, esposa de Bruce. Durante o bate-papo, a companheira do artista falou sobre a saúde do ator e descreveu a experiência de cuidar de cuidá-lo como um processo ‘lento e doloroso’.

“É como se fosse um longo adeus, uma jornada que progride lentamente. Com o tempo, você percebe que precisará de mais ajuda e apoio“, declarou Emma. Inicialmente, Willis foi diagnosticado com afasia, condição que o afastou do trabalho em 2022. No ano seguinte, o diagnóstico de demência frontotemporal se confirmou; saiba mais detalhes!

