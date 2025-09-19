Lilia Cabral celebra aniversário do marido com foto rara do casal: ‘Sempre’
Dia de festa! A atriz Lilia Cabral abriu o coração ao homenagear o marido, Iwan Figueiredo, com quem está casada desde 1994
Lilia Cabral iniciou o dia em clima de festa! A atriz usou as redes sociais nos primeiros minutos desta sexta-feira, 19, para prestar uma bela homenagem ao marido, o economista Iwan Figueiredo, que completa mais um ano de vida.
Em celebração a data especial, a veterana dividiu com os fãs uma foto rara do casal e abriu o coração ao parabenizar o companheiro pelo início do novo ciclo. “Hoje dia 19 de setembro meu marido faz aniversário! Vários aniversários se passaram, mas sempre é muito bom comemorar. Cada ano encontramos uma forma de soprar as velas e agradecer, a saúde, a família, os momentos importantes“, iniciou a artista.
“Estamos juntos na alegria e na tristeza, estamos juntos cuidando com carinho e delicadeza os dias, as horas, o tempo. É lindo ver o Iwan vibrando com suas filhas, ver o Iwan na plateia e se emocionando com a nossa peça mesmo já tendo assistido milhares de vezes! Parabéns, meu amor pra sempre!“, completou Lilia Cabral.
Apaixonado, o aniversariante do dia fez questão de agradecer a homenagem especial da amada e deixou uma mensagem carinhosa nos comentários da postagem: “Meu eterno amor, muito obrigado pelo seu amor, atenção permanente, carinho e paciência. Te amo“, escreveu Iwan Figueiredo.
Para quem não sabe, Lilia Cabral e o economista estão casados desde 1994 e são pais da atriz e roteirista Giulia Bertolli, de 29 anos.
Lilia Cabral analisa personagem como sua maior vilã na TV
Em entrevista ao jornal Extra, cedida no início de 2025, Lilia Cabral abriu o jogo sobre Maristela, da novela Garota do Momento, da TV Globo. Em um bate-papo reflexivo, a atriz revelou que considera a personagem como sua maior vilã até o momento.
“A Marta [de Páginas da Vida] não era malvada. Ela era amarga, uma coitada. Tudo o que ela queria era ter tido outra vida, que o marido [Alex, vivido por Marcos Caruso] não pôde lhe proporcionar. O coração não era bom, mas ela não era má, entende?“, relembrou ela.
“[Maristela] não fica pensando nas vilanias em si. Simplesmente acorda de manhã e resolve a vida a seu favor. Se tiver que esmagar um monte de comprimidos para dopar a nora (Clarice, interpretada por Carol Castro), ela o faz naturalmente. Um grande vilão raciocina rápido. Acaba sendo um reflexo das pessoas que não pensam nos outros, que são extremamente narcisistas“, analisou a atriz, por fim.
