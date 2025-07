Lilia Cabral corta glúten e açúcar há 10 anos e nutrólogo comenta: ‘Benefícios reais’

Atriz adotou mudanças alimentares profundas e mantém o peso há uma década; especialista comenta os riscos e benefícios da exclusão total do glúten e do açúcar

Lilia Cabral, de 67 anos, revelou que há mais de 10 anos cortou completamente o glúten e o açúcar refinado da alimentação. Desde então, a atriz afirma ter emagrecido 9 kg, que nunca recuperou. Ela também pratica a disciplina alimentar, alimentando-se a cada três horas e seguindo um plano focado em proteínas, legumes, frutas e preparações livres de farinha de trigo ou doces industrializados.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico nutrólogo Dr. Marcelo Antonio Silva, especialista em nutrologia e longevidade, explica os benefícios do estilo de vida da atriz e os efeitos além da estética.

“Eliminar glúten e açúcar pode trazer benefícios reais, especialmente na redução da inflamação, na melhora de sintomas autoimunes, no controle glicêmico e na composição corporal. Mas é uma abordagem que deve ser bem estruturada e feita com orientação profissional”, explica o médico.

Muito além de uma dieta: é estilo de vida

Para o especialista, o caso de Lilia é exemplo de uma mudança sólida e permanente de hábitos: "Hoje, quem opta por uma alimentação limpa, baseada em comida de verdade, às vezes é visto como radical. Mas talvez o que esteja fora do normal seja justamente o excesso de alimentos ultraprocessados, açúcar refinado e farinhas modificadas, que se tornaram regra na rotina das pessoas.”

O glúten é uma proteína presente no trigo moderno, que passou por alterações genéticas ao longo dos anos. Segundo o Dr. Marcelo, esse trigo de hoje é menos digerível e pode afetar a permeabilidade intestinal, gerando o que se chama de “intestino permeável”. Em consequência, o organismo começa a identificar o glúten como um agressor e pode desenvolver reações autoimunes.

“Doenças como tireoidite de Hashimoto, lúpus, psoríase, artrite reumatoide e até agravamento de quadros como endometriose e síndrome dos ovários policísticos podem estar ligadas a essa resposta imune cruzada do corpo ao glúten”, afirma o nutrólogo.

Já o açúcar é altamente inflamatório, a qual a pele, o colágeno, os vasos e o sistema hormonal sentem os efeitos nocivos do açúcar em excesso: “É uma substância que envelhece, inflama e favorece doenças metabólicas como diabete e obesidade”.

Equilíbrio, constância e substituições inteligentes

O médico chama a atenção para a consistência da atriz ao longo dos 10 anos. Dietas só funcionam quando se tornam um estilo de vida e a constância é a única e melhor forma de trazer resultados reais e duradouros. No entanto, é necessário alertar que dietas restritivas requerem planejamento. Cortar o glúten sem orientação pode levar à redução na ingestão de fibras, vitaminas do complexo B e outros nutrientes, se não houver substituições adequadas.

“Alimentos como folhas verdes escuras, carne vermelha (rica em B12 e B9), ovos (ricos em colina), peixes, frango e leguminosas podem suprir muito bem as necessidades do organismo. O mesmo vale para a ausência do açúcar: é preciso evitar que a retirada gere compulsão ou desequilíbrio emocional. A chave está no equilíbrio e na nutrição de qualidade”, ressalta.

Não é dieta da moda, é decisão consciente

A crítica do médico é clara: o problema não está em quem opta por restringir alimentos, mas na cultura que trata hábitos saudáveis como exceção. “A exceção virou regra. Comer bolo no café da manhã, refrigerante no almoço e pão branco à noite passou a ser normal, mas não é. Quem volta ao que é natural, muitas vezes é visto como radical, mas o radical mesmo é viver inflamado, cansado, doente”, dispara.

Ele também finaliza com uma orientação sobre a importância de analisar os casos únicos da saúde de cada pessoa: “O que funcionou para a Lilia pode não ser adequado para todos. Mas se você sente dores, tem enxaquecas, sofre com oscilações de humor, inflamações, doenças autoimunes ou quer perder gordura, vale conversar com um profissional. Alimentação é uma ferramenta de cura e bem-estar, muito além do emagrecimento.”

