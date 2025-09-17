Lauana Prado e noiva celebram data especial com jantar romântico

A cantora sertaneja Lauana Prado publicou detalhes de sua comemoração com a noiva nas redes sociais. O casal optou por adiantar o aniversário do romance na noite de terça-feira, 16. As duas celebrariam a data nesta quinta-feira, 18, mas optaram por um jantar romântico dias antes.

Nos registros compartilhados pelo casal, as duas aproveitaram o momento para experimentar refeições elaboradas do restaurante e o casal deixou claro que tomaram ótimos drinks.

Vale lembrar que o noivado foi oficializado em junho deste ano, quando Tati Dias pediu a cantora em casamento durante uma viagem à Praia do Forte, na Bahia. O pedido aconteceu à beira mar e foi acompanhado de um piquenique decorado com flores, champanhe, uma tábua em formato de coração e um enfeite com a pergunta: “Casa comigo?”.

Lauana Prado se emociona ao relatar incidente em avião

Durante o mês de agosto, a cantora Lauana Prado detalhou o que aconteceu no avião. Ela estava na aeronave que abriu a porta durante o voo e precisou fazer um pouso de emergência em Goiânia. A famosa abriu uma transmissão ao vivo em suas redes sociais e chorou ao relembrar suas emoções durante o ocorrido. A estrela relatou que entrou em estado de choque com o susto e precisou ser medicada para se acalmar.

“Nunca fizemos nenhum voo sem uma regulamentação, ok? Sem documentação, sem a aeronave estar realmente preparada e apta para fazer o voo, tá? Quero deixar isso claro. As pessoas estão especulando que existia algum problema com a aeronave. Não existia aparentemente nenhum problema com a aeronave, tá? Nós já estamos tratando diretamente com a empresa que faz esse fretamento para nós. É uma empresa que já atua conosco há bastante tempo. Realmente, a gente quer entender o que que houve”, afirmou a sertaneja.

“A porta estourou. A gente tava todo mundo começando a dormir porque, enfim, estava todo mundo voltando de show, cansados e tudo mais. Inclusive, esperamos algumas horas para decolar. Não foi nada desesperado. Então não existiu nenhuma imprudência nem por parte da gente como equipe, nem por parte da empresa que nos presta esse serviço. A gente respeita as jornadas dos pilotos, a gente respeita os horários, a gente cuida realmente com todo o zelo do mundo para fazer esses voos, mas ainda não sabemos o que causou a abertura dessas portas, tá? Foi um grande susto. Eu acordei com o barulho, foi um arrombamento, então foi um barulho muito, muito alto. Eu estava com uma venda no meu olho, tentando dormir. E quando eu vi a porta aberta e o clarão entrando no avião, obviamente vocês podem imaginar a o desespero que foi. Foram alguns minutos ali de muito desespero, mas os pilotos também agiram muito rapidamente”, disse ela.

Leia também: Avião de Lauana Prado faz pouso de emergência após a porta abrir no ar